Alizzz, Depresión Sonora o pablopablo actuarán en Matadero Madrid por el Día Europeo de la Música

Archivo - Alizzz - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro de creación contemporánea Matadero Madrid acogerá este fin de semana el DEMM 26, festival con el que conmemora el Día Europeo de la Música y que contará con las actuaciones de Alizzz, Depresión Sonora o pablopablo, entre otros.

La primera jornada del Día Europeo de la Música en Matadero (DEMM), este viernes, contará con la vanguardia audiovisual de Maria Arnal, que presentará su primer disco como solista, 'AMA'. Se suma al cartel Ángeles Toledano, voz fundamental del flamenco contemporáneo que ha pasado de ser artista "revelación del flamenco" a una realidad de la música en castellano, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ese mismo día también subirán al escenario la trombonista Rita Payés y la pianista Lucía Fumero, quienes presentarán su mezcla de jazz y folk en un espectáculo que se estrena por primera vez en Madrid.

Cerrará esta primera jornada musical en clave electrónica el dj set de Gazzi, referencia de las cabinas y festivales de España ofreciendo "ritmos quebrados, atmósferas palpitantes y un universo propio para que nadie se resista al baile".

Con las entradas ya agotadas, el sábado 20 de junio la segunda tanda de conciertos de DEMM 26 reunirá a tres nombres clave del nuevo pop. pablopablo (Pablo Drexler) es una de las grandes revelaciones de los últimos tiempos con su ópera prima 'Canciones en Mi' y ha sido colaborador de artistas como Guitarricadelafuente o C. Tangana.

Participa también de este cartel Alizzz (Cristian Quirante) quien, partiendo de un pop postmoderno , ha creado canciones que son grandes hits automáticos que se acercan, según el caso, al pop contemporáneo, al trap, a la electrónica o el reguetón. Ha compuesto para artistas como Rosalía, Amaia, Becky G, Lola Índigo o Aitana.

A este día de baile se sumará Depresión Sonora (Marcos Crespo). 'Los perros no entienden Internet (y yo no entiendo de sentimientos)', su segundo álbum, refuerza su capacidad para conectar con las frustraciones de la gente de su edad, a través de pop oscuro y post-punk. Cierra la programación del sábado Akazie, en "constante búsqueda de terrenos inexplorados" partiendo de la electrónica para construir su propio camino y ahora instalada en Madrid

CONCIERTOS FAMILIARES EN LA CENTRAL DE DISEÑO

El DEMM'26 pone también el foco en las posibilidades educativas y lúdicas de la música con conciertos especiales para familias. Así, en la Sala de Columnas de la Central de Diseño se celebrarán sendos conciertos (con entradas ya agotadas): el sábado 20 con La Fantástica Banda y el domingo 21 con Le Parody, a las 12 horas.

Las dos sesiones de conciertos del viernes 19 (entradas disponibles) y el sábado 20 (entradas agotadas) en Plaza Matadero tendrán un coste de 5 euros cada una y se desarrollarán entre las 20 horas y la 1.15. Las entradas para la sesión del viernes se pueden adquirir en mataderomadrid.org.

CINPLAZA DE VERANO

Por otra parte, bajo el título 'Superestrellas 3', el programa de la novena edición de CinePlaza de verano acogerá, las noches de jueves a domingo, dos cine-conciertos de músicos relevantes del panorama español, que acompañarán sus canciones con imágenes en directo; tres sesiones con películas comentadas en vivo; y una constelación de 11 títulos que viajan del musical queer (con Marc Ferrer como invitado especial) al género del blaxploitation (con ese seductor soul de los 70), haciendo parada en lisérgicas cintas yeyés.

Este año abrirá fuego Christina Rosenvinge (jueves 2 de julio), un mito de la música indie que también ha sido actriz y compositora de bandas sonoras. De su relación con el cine dará cuenta en un concierto creado ad hoc para este ciclo. También regresará el dúo de electropop Hidrogenesse (jueves 16 de julio), que desplegará de nuevo su humor en la plaza de Matadero.

Además, la programación incluye tres pases especiales: una sesión sorpresa preparada por Nacho Vigalondo (domingo 5 de julio); una edición XL de 'Linterna', el triunfal ciclo comandado por Brays Efe y Miguel Agnes (jueves 9 de julio); y, para finalizar, un pase especial con las superestrellas Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer en 'Las brujas de Eastwick', comentada en directo por el siempre afilado Alberto Rey (jueves 23 de julio).

CinePlaza acoge también 11 películas que abarcan tres estilos: el musical queer, el cine yeyé y el género del blaxplotaition, que luchó en los años 70 contra la representación estereotípica de los afroamericanos en el cine.

En versión original y con subtítulos en castellano, los títulos se proyectarán en Plaza Matadero de jueves a domingo, entre el 2 y el 26 de julio, a las 22.15 horas (salvo la sesión 'Linterna XL', a las 21.30 horas).

Las entradas para las 11 películas tendrán un precio de 3,50 euros, mientras que las sesiones de filmes comentados podrán disfrutarse por 5 euros y los dos cine-conciertos tendrán un coste de 10 euros. Pueden adquirirse en cinetecamadrid.com y presencialmente en la taquilla los días de proyección.