Almeida acusa a la izquierda de "tratar de generar polémica" con un Orgullo que "tiene mejor salud" que nunca

Una de las banderolas desplegadas en Madrid con motivo del MADO 2026 - PSOE MADRID

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la izquierda de "tratar de generar polémica" con un Orgullo que "tiene mejor salud" que cuando alcanzó la Alcaldía en 2019.

Desde la Plaza de Olavide, donde el Grupo Municipal Popular ha hecho balance de tres años de mandato, el alcalde ha contestado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que le ha acusado de convertir el Orgullo LGTBIQ+ en una "campaña de marketing" con banderolas que reducen esta celebración reivindicativa a un "elemento decorativo".

"Un año más hay algunos que tratan de generar polémica, un año más somos los que trabajamos para que el Orgullo se celebre igual que se ha celebrado siempre, con la misma alegría, que se reivindique la diversidad, que es una seña de esta ciudad", ha declarado el primer edil.

Martínez-Almeida ha señalado que cuando llegó a la Alcaldía en 2019 la izquierda dijo que con él "iba a acabar el Orgullo", que se lo iba "a llevar por delante". "Y sigue o tiene mejor salud que cuando llegué a la Alcaldía en el año 2019", ha replicado.

En el PP no entrarán "en sus polémicas, en sus críticas, ni en sus juegos artificiales" sino que van a garantizar que "el Orgullo se pueda celebrar como siempre e incluso mejor en la ciudad de Madrid, que es lo que ha pasado" desde que él es alcalde de la ciudad. "Ellos se entretienen con las banderas y con los carteles, nosotros nos ocupamos de que el Orgullo sea esa fiesta reivindicativa, abierta y alegre que ha sido siempre la ciudad de Madrid", ha concluido.