Almeida acusa a Maestre de "liderar un proyecto declinante" y de ser "costalera de la piara de Somosaguas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, de ser "la mayor experta" en corrupción y a su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre, de "liderar un proyecto político declinante" y de ser "la costalera de la piara de Somosaguas, la de Errejón, Monedero e Iglesias".

La réplica de Almeida ha llegado en el Pleno de Cibeles a una pregunta de Maestre sobre las medidas puestas en marcha para luchar contra la corrupción. "La primera y más importante fue desalojarles a ustedes del Gobierno en el año 2019 porque nunca un Gobierno municipal ha tenido tantos imputados, procesados y condenados como el de Más Madrid", ha espetado dirigiéndose a la jefa de la oposición.

Continuando con Maestre, el alcalde le ha lanzado que "lidera un proyecto político declinante" porque de los actuales concejales sentados en los escaños de Más Madrid "ocho no repetirían asiento en el año 2027". "Y es un proyecto político declinante porque no tiene ningún proyecto para esta ciudad", ha afeado.

"SON COSTALEROS DE LA CORRUPCIÓN DEL PSOE"

Martínez-Almeida ha acusado a la portavoz municipal de Más Madrid de "lavarle la cara a Ábalos, a Koldo, a Aldama, a Reyes Maroto, al Fiscal General del Estado, a la mujer del presidente del gobierno. Son ustedes costaleros de la corrupción del PSOE y quienes blanquean su corrupción", ha lanzado a la edil.

La segunda razón que ha dado para justificar que el de Más Madrid es un proyecto político declinante "porque los madrileños están hartos de su falta de coherencia, de que digan una cosa y hagan exactamente la contraria, de que digan cómo hay que ser, cómo vivir, qué pensar".

Para eso ha puesto de ejemplo "el escrache a Rosa Díez en 2007 en el que participó" Maestre, en el que "estuvo acompañada de tres personas de la manada, bueno, de la piara de Somosaguas, de Monedero, de Iglesias y de Errejón".

"Dígame usted que que no sospechó que las alumnas no quisieran ir a clase de Monedero y a su despacho. Dígame usted que Íñigo Erejón era un auténtico caballero. ¿Por qué es inexplicable lo que usted ha consentido durante 17 años?", ha preguntado a Maestre, que le ha aconsejado que se ahorré "el paripé y no vaya a la manifestación del 8M",

Almeida le ha pedido que "no siga humillando la dignidad de las mujeres, no siga hablando en nombre de las mujeres". "Limítese a pedir perdón porque quien era costalera de la piara de Somosaguas, de la triada de Somosaguas, no merece volver a hablar en nombre de ninguna mujer", ha concluido.