Almeida acusa a PSOE de continuar su "escalada de violencia verbal" después de que un edil llamara 'mafioso' a Carabante

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al Grupo Municipal Socialista de continuar su "escalada de violencia verbal" después de que un edil del equipo de Reyes Maroto haya llamado 'mafioso' al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en el consejo de administración de EMT.

Desde Hortaleza, Almeida ha trasladado a la prensa que Carabante le ha llamado esta mañana para informarle del incidente en lo que considera que no es más que "la continuidad de lo que ha hecho Reyes Maroto al frente del Grupo Municipal Socialista".

Esos incidentes, ha continuado, comenzaron en este mandato "con esa agresión de Daniel Viondi" en el Pleno --se acercó al escaño del alcalde y le dio unas palmaditas en la cara-- "que, si no es por (el exsecretario de los socialistas madrileños) Juan Lobato, seguiría sentado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid".

Después continuaron "con esas declaraciones sobre que Bildu mejora la vida de los madrileños, al mismo tiempo que llamaron 'asesinos' al Partido Popular". "Y hoy un concejal del PSOE, en esa escalada de violencia verbal sin límites que tiene el Grupo Municipal Socialista, ha llamado 'mafioso' al delegado en un consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes", ha proseguido.

"YA ESTÁ BIEN, TODO TIENE UN LÍMITE"

"Ya está bien, todo tiene un límite, no podemos seguir tolerando que la táctica del Grupo Municipal Socialista sea llamarnos asesinos y mafiosos de forma constante y no pedir disculpas ni retractarse porque lo de Reyes Maroto no fue una retractación", ha declarado el alcalde sobre el comunicado de la socialista a cuenta de las víctimas de la pandemia en las residencias.

Almeida ha subrayado que "es inasumible en la ciudad de Madrid la escalada de violencia verbal a la que ha conducido al Pleno Reyes Maroto y el Grupo Municipal Socialista", algo "inaceptable en términos democráticos que se tenga que estar comentando constantemente si hay una agresión en el Pleno del Ayuntamiento, si se llama asesino al adversario político, si se llama mafioso al concejal de Medio Ambiente".

El alcalde ha vuelto a insistir en que no quieren "saber nada del Grupo Municipal Socialista y de Reyes Maroto como portavoz mientras no pida disculpas y modifique su conducta, además de exigir que esto no vuelva a suceder".

"Ya no nos vale solo con que nos pidan disculpas, no vale solo con que nos pidan perdón y se excusen. Tienen que asumir el compromiso de modificar su conducta y de modificar su comportamiento, entender que no puede ser que te llamen asesino, mafioso, que se tolere que en el Pleno se produjera hasta una agresión física y que aquí no pasa absolutamente nada", ha dejado claro.