Almeida acusa al PSOE de poner "a un putero y luego a un tuitero" en Transportes y de que haya "muertos de 1ª y de 2ª"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno ordinario del Ayuntamiento - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al PSOE de "poner primero a un putero y después a un tuitero" al frente del Ministerio de Transportes para, en un duro debate dialéctico en el Pleno de Cibeles, acusarles de que haya "muertos de primera y de segunda".

"¿Considera razonable que en Cataluña sí haya habido ceses por lo que sucedió en Rodalíes y por Adamuz hayan dado una patada para adelante y hayan regularizado a 500.000 personas a ver si de esa manera se olvida lo que pasó?", ha espetado a la bancada socialista.

Sus primeras palabras a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, han sido para rogarle "que deje de tomar por imbéciles a los madrileños" porque, en alusión a las afirmaciones de la edil, los 12.000 millones de euros que le llegan a Madrid "no se deben a la merced de Pedro Sánchez sino a la aplicación de la Ley de Haciendas del Régimen Local que establece las transferencias que hay que hacer por parte del Estado".

Después ha pasado a poner el foco en inversiones como en Cercanías, donde el PSOE "han dejado de invertir el 43% del presupuesto de mantenimiento", esto es, "cada euro que dejan de invertir en Madrid afecta directamente a la vida y la integridad".

"Hemos visto escenas dantescas en el Cercanías de Madrid, gracias a Dios no ha pasado lo de Rodalíes (con un maquinista en prácticas muerto), como personas teniendo que ir por la vía, bajándose del tren, teniendo que salir de un túnel a pie. Están poniendo ustedes en peligro la vida porque pusieron a un putero al frente del ministerio y ahora a un tuitero", ha espetado.

El alcalde ha calificado del "colmo de la indignidad del Gobierno del PSOE y de que queda de Sumar" que para ellos "hay muertos de primera y de segunda. ¿Considera razonable que en Cataluña sí haya habido ceses por lo que sucedió en Rodalíes y por Adamuz hayan dado una patada para adelante y hayan regularizado a 500.000 personas a ver si de esa manera se olvida lo que pasó?

"¿De verdad piensa que tenemos que tratar diferente a unos muertos porque tienen un compromiso con el independentismo que a los de Adamuz, que les están dando la patada para adelante, que ni siquiera el presidente, Pedro Sánchez va a ir al funeral este jueves de las víctimas en Huelva? ¿Ni siquiera tiene la decencia y la dignidad?", ha preguntado a Maroto.