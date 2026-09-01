Almeida acusa a Sánchez de una "falta total de empatía" con Ceuta y ve un "globo sonda" en sus palabras sobre el Rey

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, con motivo del inicio del curso político, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mostrar una "falta total y absoluta de empatía" con los ceutíes ante la crisis que atraviesa la ciudad autónoma y ha calificado de "globo sonda" sus palabras sobre el rey Felipe VI.

Almeida se ha pronunciado así a preguntas de los medios tras la reunión del equipo de Gobierno municipal celebrada como inicio del curso político, donde ha valorado la gestión desarrollada por el Ejecutivo central y por las declaraciones de Sánchez en la 'Cadena Ser', en la que ha descartado a Marruecos en la entrada masiva de migrantes a Ceuta.

"De la entrevista se pueden sacar muchas conclusiones, pero hay una que no deja de sorprenderme: la falta de empatía total y absoluta de Pedro Sánchez y su incapacidad emocional para ponerse en la piel de los ceutíes", ha aseverado, reprochándole al jefe del Ejecutivo que no dedicara "ni una sola palabra" a los ciudadanos de la ciudad autónoma.

"Parece mentira que alguien tenga tan poca capacidad emocional para entender que sus obligaciones como presidente del Gobierno no son incompatibles con ponerse en la piel de quienes están viviendo esta situación", ha afirmado.

Almeida ha sostenido además que el silencio de Sánchez sobre los ceutíes "no va a borrar el desastre de gestión del Gobierno de España" durante el último mes. "Cuesta aceptar que un presidente del Gobierno tenga tan poca empatía con los ceutíes", ha insistido.

"SU DERECHO SON LAS VACACIONES; SU OBLIGACIÓN, ESTAR EN CEUTA"

Sobre Sánchez, el alcalde también ha salido al paso sobre su derecho a vacaciones, que ha reconocido, aunque ha advertido de que debe corresponderse con las responsabilidades al cargo.

"Él tiene derecho a vacaciones, pero su obligación es estar en Ceuta también. Su derecho son las vacaciones y su obligación, estar en Ceuta", ha resumido.

A su juicio, "pasar un mes en La Mareta" no era incompatible con mantener una "presencia activa" en la búsqueda de soluciones. "Está muy bien que reivindique su derecho a las vacaciones, que cualquiera se lo reconoce, pero también habría estado bien que asumiera sus obligaciones como presidente del Gobierno", ha añadido.

"OTRO GLOBO SONDA" SOBRE FELIPE VI

En relación con las declaraciones de Sánchez sobre Felipe VI, en las que ha afirmado ve "argumentos y razones suficientes" para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, Almeida les ha restado credibilidad y ha considerado que se trata de "otro globo sonda" lanzado por el presidente para desviar responsabilidades.

"La culpa la tienen Rusia, Israel, la ultraderecha mundial, Elon Musk, las redes sociales y ahora pretende señalar al rey Felipe VI", ha ironizado, para luego subrayar que que Sánchez "sabe el daño" que esta estrategia le está causando al monarca y que los españoles "no se la están comprando".

"Si los españoles no han comprado que la culpa fuera de Israel, de Rusia, de la ultraderecha mundial o de Elon Musk, tampoco le van a comprar que esto sea culpa del rey Felipe VI", ha concluido.