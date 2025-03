Almeida acusa a Sánchez de mentir y ser "doctor cum fraude" por no convocar elecciones aunque no saque los PGE

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir e incluso le ha calificado de ser "doctor cum fraude", por no convocar elecciones a pesar de no presentar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y le ha puesto Alemania como ejemplo de actuación responsable para conseguir estabilidad en el país.

"Parece que Pedro Sánchez ha vuelto a cambiar de opinión, es decir, ha vuelto a mentir a todos los españoles porque en 2018 dijo que habría presupuestos o elecciones. Nos preguntamos por qué no hay ahora elecciones, si después de 2024 y 2025 no va a haber presupuestos", ha señalado a su salida del desayuno informativo de Europa Press protagonizado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

También cree que Sánchez miente cuando el socialista se refiere a la estabilidad del país. "La mejor prueba es lo que ha pasado en Alemania, donde tienen un gobierno más estable después de las elecciones que el que tenían antes, con lo cual no hay ningún problema en ir a elecciones y darle la voz a los españoles", ha alegado.

Almeida no ve más que "una lucha desesperada por aferrarse al poder" por parte de Sánchez, "al coste que sea, cercado judicialmente por la corrupción en su ámbito personal, familiar y político más cercano y, por tanto, con la intención de aguantar como sea para tratar de que el vendaval de corrupción que le asola lo pueda afrontar desde la Moncloa".

NO CREE QUE MAZÓN TENGA QUE DIMITIR AHORA

El alcalde ha acusado a Sánchez de ser "doctor cum laude" en mentira, además de "cum fraude", como "ejercicio de supervivencia en la política". "Entiendo la desesperación de un gobierno de España que salió huyendo de Valencia, frente a un gobierno de Valencia en estos momentos que ha conseguido sacar adelante unos presupuestos", ha comparado a Sánchez con el presidente valenciano, Carlos Mazón.

"Creo que quien saca unos presupuestos adelante en el peor momento de Valencia para afrontar la reconstrucción no esté en el momento precisamente de dimitir. Creo que quien no saca unos presupuestos en España y tiene que hablar de Valencia para no hablar de sí mismo es quien tiene que dimitir, sinceramente", ha lanzado. "Mazón está en Valencia, sale a la calle y Pedro Sánchez ni tiene presupuestos ni sale a la calle. Así que menos lecciones del señor Sánchez al señor Mazón", ha instado.

Además ha considerado que "ya no cala" entre la ciudadanía el que se le impute al PP unos supuestos sacrificios para salir adelante en los gobiernos, como le ha pasado a Mazón ahora con su pacto con Vox o como le pasó a él mismo en la investidura del mandato anterior o a la presidenta Ayuso.

"Ya no cala entre los españoles porque saben que el PP no cede principios y no deja que se traspasen líneas rojas. Nosotros no somos los que concedemos amnistías, no somos los que hacemos condonaciones de deuda a la carta", ha reprochado a la izquierda.