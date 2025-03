Alude a gran cantidad de artistas que "no pueden soportar más" pero no dicen nada porque sino son "acuchillados públicamente en plaza pública"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra el "régimen de terror" que impone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se dedica a "humillar y desprestigiar" a los adversarios políticos y a todo lo que no se alinea con el "sanchismo".

"Cuanto más solo se va quedando Sánchez, cuando más acorralado y desprestigiado está, más peligroso es, porque esta situación es su especialidad y hoy todos sabemos que para sobrevivir es capaz de vender a España entera. Y para ello lleva tiempo instalando este régimen de terror que consiste 'o conmigo o contra mí'", ha defendido la dirigente autonómica en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Así, ha hecho alusión a "cantidad de empresas y de artistas" que dicen en privado que esto "no se puede soportar más". "Pero después ¿dónde lo dicen? ¿Para ser acuchillados esa misma tarde públicamente en plaza pública? ¿Para que le metan inspecciones fiscales, inspecciones de trabajo y acaben con su prestigio? Sí, eso es lo que está ocurriendo y cada vez a mayor velocidad", ha avisado.

Pese a que ha asegurado que quieren "enajenar, romper y desprestigiar" a España, ha afirmado que no lo va a consentir. "Estamos en un momento en el que empresa, embajador como el de Corea, artista, periodista o medio de comunicación que no diga abiertamente estoy con el sanchismo, estoy con Pedro Sánchez, es perseguido, atacado y expulsado", considera.

En esta línea, la mandataria madrileña ha subrayado que se intente acabar con "todo lo que pueda beneficiar al adversario político" aludiendo, entre otros, al desfile del Ejército del Dos de Mayo.

"Todo aquello que no esté dentro del régimen, es atacado, es humillado, es perseguido y es desprestigiado y no te puedes imaginar la cantidad de empresas, de artistas, de gente que tiene un nombre público que te dicen en privado esto no se soporta más por dios que haya un cambio", ha afirmado.