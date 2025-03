Ayuso sigue intentando que Defensa mantenga la parada militar el Dos de Mayo y responsabiliza a Sánchez del veto

"Quedó demasiado bonito el desfile el año pasado", remarca Ayuso, quien ve las FCSE la institución "más querida" por madrileños

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que sigue trabajando para que Defensa mantenga la parada militar el Dos de Mayo y ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del veto.

"Todavía no he pensado en esta alternativa porque me cuesta creer que lleguemos a esto. Porque hay imágenes hasta del 36, hay imágenes de hace un siglo de este desfile", ha planteado la mandataria autonómica durante un Desayuno Informativo organizado por Europa Press.

Ha indicado Ayuso que este desfile "unió para siempre" las Fuerzas Armadas y "no solo el pueblo de Madrid", sino "el pueblo español, porque fue un levantamiento de España entera en defensa de su soberanía". "El desfile ha estado desde tiempos inmemoriales con todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también otros presidentes", ha apostillado, señalando que la imagen de un presidente autonómico con la parada militar también se ha visto en lugares encabezados por socialistas como Asturias o Castilla-La Manca.

Ha respondido a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que "por supuesto" se tocan pasodobles que "elige el Ejército". "¿Quiénes somos nosotros para decirlos? Suelen tener, además, un toque autonómico. Pues en Madrid, con un ritmo o con un toque, un chotis, un pasodoble, qué bonito. Qué popular es que las Fuerzas Armadas esté en su pueblo", ha sacado pecho Ayuso.

Además, ha deslizado que le han comentado que valorarían hacerlo "en otras comunidades para disimularlo". "Espero que no lleguen tan lejos, porque esa fractura la pagamos todos. Nosotros podemos poner un concierto, podemos hacer otra cosa, pero lo pagan los madrileños y los españoles", ha espetado.

Preguntada por si ha hablado con el Ministerio, ha recordado que la pasada semana envió una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que reconsiderara su decisión y que se han comunicado entre sus gabinetes.

"Me parece también de una torpeza tremenda. No sé si eso da mucho voto, pero le digo yo que quitarlo lo quita, porque eso va al final contra todos", ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha apuntado que el año pasado "quedó demasiado bien el desfile" y que supuso que "tarde o temprano" intervendría el Ejecutivo central.

Por último, ha apuntado a Pedro Sánchez como el origen de este veto a la parada militar, ya que no cree que Robles lo haya hecho por el episodio con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hace dos años. "No sé por qué, pero me da que no va tanto por ahí. Me da más que viene por arriba", ha zanjado.