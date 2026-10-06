Almeida acusa a Sánchez de "secuestrar la voz del pueblo" con lo que ha hecho con los reales decretos tumbados

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "secuestrar la voz del pueblo" con lo que ha hecho con los reales decretos tumbados el pasado viernes en el Congreso de los Diputados.

"Ya se ha dicho que aquí hay reales decretos, leyes, que ya se han llevado antes así. No es cierto. Con estas características, ninguno. Pero ya al margen del tema constitucional, esto es un insulto al pueblo, ese pueblo cuyo nombre habla Sánchez tantas veces", ha condenado Almeida desde Valdecarros.

Para Almeida es "un insulto al pueblo porque si él le da la voz al pueblo el 29 de noviembre precisamente por el tema de la vivienda, que sea el pueblo el que el 29 de noviembre decida sobre el tema de la vivienda, no Sánchez. Si a Sánchez dice que es inaceptable que el Congreso haya tumbado esos decretos leyes y que lo que tiene que hacer es hablar el pueblo, le está secuestrando la voz al pueblo haciendo esto".

"Lo que está haciendo no es dar la voz al pueblo sino secuestrándole la voz al pueblo con la aprobación de estos decretos de ley. Es un insulto al respeto a la voluntad democrática lo que él plantea", ha sostenido.