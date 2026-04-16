Almeida advierte que el Ayuntamiento "no se hace responsable de la chapuza" de la regularización hecha "por 4 votos"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal-presidente de Carabanchel, Carlos Izquierdo - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que el Ayuntamiento "no se hace responsable de la chapuza" que ha hecho el Gobierno con la regularización extraordinaria de migrantes planteada por el presidente, Pedro Sánchez, para conseguir los "cuatro votos de Podemos" que le mantienen en Moncloa.

"Es una chapuza y el Ayuntamiento de Madrid no se hace responsable de la chapuza. Lo digo ya porque la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, va a intentar echar la culpa al Ayuntamiento de Madrid", ha declarado desde la Junta Municipal de Carabanchel, donde se ha reunido la Junta de Gobierno.

Para él y su equipo "la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos es innegociable, para Pedro Sánchez es negociable por cuatro votos de Podemos". Vaticina que esa "chapuza" va a "afectar gravemente al conjunto de la sociedad y a las personas que están incluidas en el proceso de regularización".

"Si el Gobierno de España considera que los medios no son los adecuados, que los dé. Si el Gobierno de España considera que con las capacidades que tenemos en estos momentos no es suficiente, que aumente las capacidades, que aumente los servicios, que aumente el personal. Pero lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar con una chapuza que falta el respeto y la dignidad de las personas, que engaña y que pone en grave riesgo que pueda haber inmigrantes con antecedentes que vayan a ser regularizados", ha indicado.

El alcalde ha remarcado que decir esto "no es xenofobia". "No es racismo ni xenofobia decir que se van a regularizar gracias a ese decreto personas que cuentan con antecedentes policiales gravísimos, es decirle a los madrileños la realidad de lo que hay en este proceso de regularización", ha manifestado.

CONVOCAR A LOS AYUNTAMIENTOS "ENTRE VIAJE Y VIAJE A CHINA"

Lo que también ha demandado Almeida "es que el presidente del Gobierno, entre viaje y viaje a China, hubiera convocado a los ayuntamientos, o cualquiera de sus 22 ministros, singularmente la de Inmigración para explicar en qué consiste este proceso y qué pasos hay que dar".

"Estamos a ciegas y ahora pretenden que la responsabilidad recaiga sobre los ayuntamientos. Por eso yo he dicho que los ayuntamientos y el Ayuntamiento de Madrid no se hace responsable de esta chapuza y no le van a echar la culpa de ella", ha reiterado.

También ha dejado constancia de que "los servicios públicos (municipales) y funcionarios van a estar, por supuesto, a disposición de aquellos inmigrantes que se acerquen al Ayuntamiento" pero "no va a recaer la responsabilidad de la chapuza en el Ayuntamiento de Madrid".