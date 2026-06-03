Almeida advierte de un lunes muy complicado en Madrid por la visita del Papa pero asegura que estarán "vigilantes"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto oficial de inauguración de la muestra al aire libre instalada en el paseo de Recoletos, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Esta iniciativa cultural e institucional forma parte del pr - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que este lunes 8 de junio será especialmente complicado para la ciudad con la visita del Papa León XIV al ser día laborable, va a "requerir mucha paciencia" por los cortes horas antes en las calles por las que pasará el Pontífice, para remarcar que siempre hay que "permanecer vigilantes" de la mano del dispositivo de seguridad desplegado.

Almeida ha trasladado su total "confianza en unas grandísimas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están preparadas para acometer cualquier amenaza". En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, el alcalde ha recordado que en la medianoche de este miércoles se cerrará al tráfico completamente la Plaza de Lima, lo mismo que sucederá 24 horas después en Cibeles.

Sus primeras palabras han sido para trasladar un agradecimiento a la ciudadanía ante esta "oportunidad histórica para la ciudad" por una movilidad "gravísimamente afectada". "Va a estar muy complicado moverse por la ciudad pero hay datos que nos invitan al optimismo y a la esperanza de que, dentro de todas las dificultades, Madrid se va a seguir moviendo", ha indicado en referencia al guante recogido por las empresas al dar vía libre al teletrabajo y el horario flexible, unido a un refuerzo del transporte público.

Los datos de EMT Madrid ya confirman, como ha expuesto el alcalde, que "ha aumentado considerablemente el uso del transporte público respecto de la semana pasada".