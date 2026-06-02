Almeida afea a Maroto que Sánchez se personase en acto institucional en Chamartín sin aviso para que "nadie se enterara"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del descubrimiento de la placa en homenaje a la periodista Paloma Gómez Borrero - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, sus críticas en torno al reglamento de protocolo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, se personó ayer en una visita institucional a la estación de Chamartín-Clara Campoamor "sin previo aviso" y para que "nadie se enterara".

La crítica ha llegado después de que ayer el Grupo Municipal Socialista presentara alegaciones al nuevo Reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento de Madrid para garantizar la presencia institucional de la oposición en todos los actos oficiales organizados por el Consistorio.

"No deja de ser irónico porque Reyes Maroto suele tener el don de la oportunidad para hacer propuestas y no deja de ser irónico que lo haga hoy, en el día en que nos hemos enterado que Pedro Sánchez y Óscar Puente fueron a la estación de Chamartín y ni Pedro Sánchez y Óscar Puente hicieron comunicación alguna al Ayuntamiento de Madrid de la visita institucional del presidente del Gobierno a una infraestructura clave para la movilidad de la ciudad", ha lanzado Almeida tras la presentación de los Veranos de la Villa.

Tirando de ironía, el alcalde ha preguntado a Maroto si enviará "algún escrito a la Presidencia del Gobierno para que cuando se personen en la ciudad de Madrid en un acto institucional" recuerden que "tienen la obligación o no de avisar al alcalde". Sólo cuando Maroto sea contestada, él se planteará el blindaje que la socialista propone en el reglamento municipal.

Cree el alcalde que Sánchez no avisó de su visita porque "no quería que hubiera que le pudiera silbar". "Parece sorprendente que el presidente del gobierno se persone en esta ciudad sin nadie alrededor porque en las fotos se ve que no había nadie salvo el servicio de seguridad del presidente. Fue una visita no con nocturnidad, pero con las características de la nocturnidad, sin previo aviso, que nadie se enterara, no fuera a ser que algún ciudadano le pudiera decir a Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid lo que piensa", ha insistido.