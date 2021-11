Almeida afea a Vox que abra "un frente judicial conjunto con Más Madrid" contra la ordenanza de movilidad

"Hay que desligar la presentación de este recurso de Vox de la negociación de los presupuestos", precisa

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este miércoles al Grupo Municipal de Vox que hayan decidido "abrir un frente judicial conjunto con Más Madrid" contra la ordenanza de Movilidad Sostenible. "Cada cual que saque sus propias conclusiones", ha lanzado desde Pinar de Chamartín.

Así se ha expresado el primer edil madrileño después de que tanto Más Madrid como Vox hayan decidido llevar a los tribunales esta nueva ordenanza. Por un lado, Más Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo al artículo 23 de la ordenanza de Movilidad --aprobada en el Pleno de Cibeles con los votos de PP, Cs y Grupo Mixto-- por vulnerar presuntamente el principio de no regresión.

Por su parte, el grupo municipal de Vox ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una medida cautelarísima contra la ordenanza por "tres razones políticas, por engaño y mentira; por razones de ilegalidad y por razones de injusticia social".

Martínez-Almeida ha recordado que ambas formaciones están "en su derecho" y que "tienen toda la libertad para ello". Si bien, ha señalado que el equipo de Gobierno municipal fue "cuidadoso en la tramitación de la ordenanza, conscientes de que se pudieran presentar recursos". Por ello tiene "tranquilidad" sobre la ordenanza elaborada. Sobre la futura resolución, ha apuntado que será "acatada".

"Será acatada, pero también una reflexión... aquellos que nos acusan de pactar con los 'comunixtos' (como Vox denomina al Grupo Mixto) tienen la misma estrategia que Más Madrid con la ordenanza de Movilidad y no tienen problema en abrir un frente judicial conjunto. Cada cual que saque sus propias conclusiones", ha expresado.

Además, ha reiterado en que el líder de Vox en Cibeles, Javier Ortega Smith, cuando se presentó al estrategia Madrid 360 realizó declaraciones "de adhesión" a la misma y celebró que "con ella se acaban las políticas de movilidad de Manuela Carmena".

Al haber manifestado en diversas ocasiones que Vox es el socio preferente para aprobar los Presupuestos de 2022, Almeida ha indicado que este recurso "no debe afectar a la negociación de los presupuestos", puesto que "los madrileños no entenderían que por una discrepancia, Vox no se quisiera sentar a negociar". "Estoy seguro de que Vox distinguirá la ordenanza de los presupuestos. Confío en que se sienten a negociarlos", ha concluido.