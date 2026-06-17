Almeida agradece el trabajo de los profesionales de emergencias jubilados en 2025: "Siempre habéis estado ahí"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha trasladado su agradecimiento y reconocimiento a los profesionales del servicio de emergencias jubilados el año pasado, de quienes ha destacado que "siempre" han estado al servicio de los madrileños, que es "la tarea más noble".

"Es un reconocimiento y homenaje a quienes durante años dieron lo mejor de sí mismos para hacer de Madrid una ciudad segura, y una ciudad en la que los servicios públicos de seguridad y emergencias siempre están cuando más se les necesita", ha manifestado el alcalde desde el escenario del Pabellón Satélite de la Casa de Campo.

Así, el primer edil ha incidido en que el Ayuntamiento de Madrid es "una familia" en la que todos los que han trabajado y servido a la capital seguirán "de forma permanente" vinculados a la institución. "Vuestro ejemplo y sacrificio es el mejor legado a los que seguimos en la familia del Ayuntamiento", ha zanjado.

MÁS DE 270 MENINAS CON UNIFORME

Durante el acto, el alcalde, junto con la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el exalcalde José María Álvarez del Manzano (1991-2003) han entregado a los profesionales retirados una escultura de una pequeña Menina con el uniforme de cada servicio.

En total, por el escenario del Pabellón Satelital de la Casa de Campo han pasado 272 agentes de Policía Municipal de Madrid, sanitarios de Samur-Protección Civil y agentes del Cuerpo de Bomberos de la capital.

De parte del Samur-Protección Civil ha tomado la palabra sobre el escenario Juan Luis Quesada, sanitario con casi 40 años de carrera. En su intervención ha recordado a las personas que "día a día se enfrentan a situaciones límites por la salud de los madrileños".

A continuación, ha subido al escenario Rafael Bueno, bombero de Madrid jubilado que ha lanzado un mensaje a los compañeros del Cuerpo con los que se ha enfrentado a "situaciones difíciles" en los que siempre mostraron su "compromiso" y "profesionalidad".

Por último, la agente municipal Ester López ha salido en nombre de la Policía Municipal para recordar sus casi 20 años de servicio en los que ha trabajado en varias unidades y comisarías y ahora deje un "legado" a las nuevas promociones como los "veteranos" hicieron con ella.