Almeida 'alza la mirada' ante visita del Papa que "abarcará muchísimas realidades" en una ciudad engalanada floralmente

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). El Papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el conocido como ‘influencer’ de Dios y que se convierte en - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha 'alzado la mirada' --el lema de la visita a España de León XIV-- ante una presencia de la que sólo ha podido avanzar que contará con "un grandísimo programa que abarcará muchísimas realidades de la vida de Madrid, desde el punto de vista social, cultural, empresarial y del fervor popular" en una ciudad que será "decorada y ornamentada floralmente como merece".

Desde la presentación de la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS), Almeida ha querido tener un perfil bajo en torno a la visita del Papa para dar todo el protagonismo a la Conferencia Episcopal.

El Ayuntamiento colaborará desde la "discreción" para que "todo vaya bien" y que la visita de León XIV sea "un auténtico éxito". Sí ha indicado, como ya hiciera en anteriores ocasiones, que la Castellana "va a ser un eje importante".