Almeida ampliaría su mayoría absoluta hasta los 30 concejales si se celebrasen hoy elecciones, según encuesta de GAD3

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta con un asiento más para el PP en el Palacio de Cibeles si hoy se celebrasen elecciones municipales en la capital, sumando un total de 30 ediles populares, según una encuesta realizada por GAD3 para el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento.

En concreto, el sondeo apunta a que la composición del Pleno, formado por un total de 57 concejales, quedaría con 30 ediles para el PP, apuntalando así su mayoría absoluta con uno más respecto a 2023; 11 para Más Madrid y 10 para el PSOE, que perderían ambos un asiento; y 6 para Vox, que suma de este modo un concejal más a los 5 que ya tiene.

En cuanto a porcentaje de voto, la misma encuesta sitúa al PP como primera fuerza en el Consistorio con el 47,6% de los votos, 3,1 puntos más que en las últimas elecciones municipales, cuando obtuvo el 44,5%. La segunda fuerza más votada sería Más Madrid, liderado por Rita Maestre, aunque bajaría del 19,1% al 18,5% de los votos (-0,6%), mientras que el PSOE, con Reyes Maroto al frente, pasaría del 16,8% al 16,3% (-0,5%).

Vox, con Javier Ortega Smith todavía como portavoz municipal hasta que se resuelvan las medidas cautelares tras ser expulsado de la formación, se mantendría por debajo del 10% aún con la incertidumbre de quién será el futuro candidato que recogerá el relevo para concurrir a los comicios de 2027 como cabeza de lista.

ALMEIDA, EL ÚNICO QUE APRUEBA CON UN 5,7 DE NOTA

En cuanto a la valoración de líderes municipales, la misma encuesta encargada por el PP apunta a que el 99% de los encuestados afirma conocer al alcalde de Madrid, que obtiene una nota media de 5,7.

Almeida se sitúa así como el líder municipal mejor valorado, casi dos puntos por encima de la portavoz socialista, Reyes Maroto, que recibe un 3,8, y exactamente dos puntos por encima de Rita Maestre, que obtiene un 3,7.

El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ocupa el último lugar en valoración, con una nota de 3,2. Según el sondeo, Almeida sería el único dirigente municipal que aprueba en todas las franjas de edad y tanto entre hombres como entre mujeres, mientras que el resto de líderes no alcanza el 5 en ningún segmento.

UN 61% DE MADRILEÑOS APRUEBA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL

La encuesta de GAD3 también refleja que un 61% de los madrileños considera "muy buena" o "buena" la gestión del equipo de Gobierno municipal en los últimos dos años.

Entre los aspectos mejor valorados de la gestión municipal figuran el transporte público, que recibe una valoración positiva del 57% de los encuestados, y la seguridad ciudadana, considerada buena por el 50%. La limpieza recibe un 35% de opiniones negativas.

El principal problema señalado por los madrileños es el acceso a la vivienda, una cuestión que el equipo de Gobierno identifica también como prioritaria.

APOYO A LAS GRANDES OBRAS E INICIATIVAS MUNICIPALES

Los encuestados también respaldan de manera amplia algunas de las grandes actuaciones urbanas impulsadas o en marcha en la capital. El soterramiento de la A-5 es visto positivamente por el 70% de los madrileños, mientras que el Parque de Ventas cuenta con un apoyo del 59%.

Asimismo, las obras en el Puente de Ventas reciben una valoración favorable del 54%, y un 53% de los encuestados ve con buenos ojos el soterramiento parcial del Paseo de la Castellana.

En materia de vivienda, un 55% considera positiva la ampliación del umbral de renta para acceder a viviendas públicas de alquiler asequible de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Por su parte, un 47% valora de forma "muy positiva" o "positiva" el Plan Rehabilita y el Plan Adapta.

Para elaborar la encuesta se han realizado 1.000 entrevistas telefónicas asistidas por ordenador a mayores de 18 años con derecho a voto en Madrid entre el 20 y el 26 de mayo de 2026.