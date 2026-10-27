Almeida anuncia una denuncia penal contra "el comisario político" Martín por "inacción" ante la acampada

Archivo - El exdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que interpondrán una denuncia penal contra el "comisario político" Francisco Martín, el dimitido delegado del Gobierno que ha dado este paso "por una rabieta", un paso judicial que darán "por inacción como consecuencia de que ha cometido un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación del espacio público" en la Puerta del Sol.

La denuncia se interpondrá una vez agotado el plazo administrativo. En el Pleno de Cibeles, y a una pregunta de la concejala de Vox, Arantxa Cabello, para que el Ayuntamiento actúe "con contundencia" para desmantelar la acampada, porque "hay que agotar hasta la última posibilidad que ofrece el ordenamiento jurídico", Almeida ha defendido que el Consistorio está actuando dentro de sus competencias, como se demuestra con "las más de 200 sanciones" impuestas, además del requerimiento administrativo enviado a la Delegación de Gobierno.

"Le hemos dado traslado de todos los problemas que hay allí, tanto desde el punto de vista de la higiene, de la salubridad, de la seguridad y de la emergencia", ha señalado. "Hicimos el requerimiento administrativo y por pura coherencia jurídica tenemos que esperar a la finalización de ese plazo para poder ejercer acciones penales en caso de que no se haya levantado la acampada de Sol", ha indicado.

Cabello, desde Vox, ha sostenido que Pedro Sánchez "pretendía convertir Sol en el escenario del lanzamiento de su campaña electoral" pero "les ha salido mal y han tenido que sacrificar al señor exdelegado del Gobierno y hacer un cortafuegos". La edil ha afirmado que Martín dimite "porque Vox también ha presentado una querella exigiendo responsabilidades".

El alcalde ha subrayado que "lo que hay en Sol no es una acampada, sino una ilegalidad y además no es pacífica porque ha habido una agresión sexual". En este punto, el primer edil se ha dirigido a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para afearle que no haya escuchado "ni una sola condena de la agresión sexual que ha habido en Sol".

También se ha girado hacia la socialista Reyes Maroto, quien ayer calificara de "pacífica" la acampada para invitar a los dos a que "duerman en Sol si es un sitio absolutamente seguro, donde no pasa absolutamente nada". "Me gustaría que fueran ustedes dos por la noche y que le explicaran a los madrileños desde allí, si tienen valor y tienen cuajo de poder hacerlo, cuál es la verdadera situación en la que se encuentran", ha retado. Maroto, a su vez, le ha contestado que Martín "ha sido mejor delegado" que él alcalde.

"ME PONDRÍA A LA CABEZA DE LA POLICÍA A DESALOJAR LA ACAMPADA"

"El Ayuntamiento está haciendo todo lo posible. Les puedo garantizar que, si este Ayuntamiento tuviera competencias, me pondría yo a la cabeza de la Policía Municipal a desalojar la acampada de Sol", ha asegurado.

A Vox le ha reiterado que están haciendo todo lo que pueden ajustándose al ordenamiento jurídico y ha lanzado que Martín fue "un comisario del sanchismo" actuando "contra la Comunidad" siendo "una persona absolutamente sectaria que sobra en la política".

También le ha afeado que se haya ido de la Delegación "por no llevarle en listas". "Cuando uno es delegado del Gobierno tiene que estar a la altura de las responsabilidades institucionales y si él fuera delegado del gobierno y no fuera un comisario político, no se tendría que ir porque no le colocan en las listas", ha afeado sobre esta "rabieta impropia pero que caracteriza a esta persona".