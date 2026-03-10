Almeida anuncia un Plan Suma Vivienda 3 como continuidad a 2.200 pisos promovidos ya por colaboración público-privada

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en la feria inmobiliaria de Cannes - AYUNTAMIENTO DE MADRID

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado el lanzamiento del Plan Suma Vivienda 3, una nueva fase que servirá de continuidad a los 2.200 pisos ya promovidos mediante colaboración público-privada en suelos municipales, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Lo ha anunciado durante la jornada 'Madrid creates the future', celebrada en el marco de MIPIM, la feria internacional del sector inmobiliario que se está celebrando en Cannes, desde donde ha destacado que "Madrid se ha consolidado como la mejor ciudad de la Unión Europea y la segunda de Europa para invertir, solo por detrás de Londres, gracias a un modelo basado en seguridad jurídica, estabilidad normativa y eficiencia administrativa".

Almeida lo ha situado por una combinación de "un marco normativo predecible, la agilización de licencias urbanísticas y la apertura a nuevos modelos residenciales como el coliving o el cohousing, junto con estándares de habitabilidad que eliminan infraviviendas".

COMO DUPLICAR LA POBLACIÓN DE MÓSTOLES

Tampoco ha olvidado los grandes desarrollos urbanísticos para el crecimiento de la ciudad, "algunos de los mayores de Europa", como Madrid Nuevo Norte, Valdecarros, Los Cerros, Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral, Solana de Valdebebas, Nueva Centralidad del Este y Abroñigal.

Estos desarrollos permitirán construir más de 200.000 viviendas en los próximos años, facilitando el crecimiento de la ciudad en torno a medio millón de habitantes, equivalente a duplicar la población de Móstoles.

Almeida ha remarcado que desde 2019, con la llegada de Almeida a la Alcaldía, el Ayuntamiento ha desbloqueado "56 kilómetros cuadrados de suelo, una superficie comparable al tamaño de la ciudad de Luxemburgo".

Igualmente ha destacado el atractivo que tiene Madrid para los inversores de la mano de la coordinación entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con un "marco normativo ágil y predecible" porque "la Ley del Suelo autonómica de 2020 y las Nuevas Normas Urbanísticas aprobadas en 2023 han modernizado la regulación, adaptándola a los nuevos modelos residenciales y facilitando la promoción de vivienda".

Gracias a esta colaboración, Madrid permite convertir suelo terciario infrautilizado como oficinas en vivienda asequible mediante licencia urbanística, sin modificar el planeamiento. Además, el plan Reside permitirá por primera vez construir vivienda asequible sobre suelos dotacionales municipales, aumentando la oferta en distritos consolidados sin consumir nuevo suelo.

REDUCCIÓN DE PLAZOS

El Ayuntamiento ha cifrado que la implantación de la declaración responsable en 2022 ha reducido el tiempo medio de tramitación de licencias de trece meses a menos de tres (71 días) y ha eliminado los plazos de espera para las licencias de primera ocupación.

Estas medidas se complementan con herramientas digitales basadas en BIM (Building Information Modeling), GIS (Geographic Information System) y sistemas de inteligencia artificial que agilizan la gestión urbanística y hacen más eficiente la obtención de licencias.

Como resultado, el tiempo medio de resolución de expedientes ha descendido a 135 días, un 31 % menos que en 2019, y el plazo para que los inversores recuperen su inversión se ha reducido en 14 meses.

Madrid también apuesta por la construcción industrializada, que permite reducir los plazos de ejecución hasta en un 32% y promover métodos más sostenibles y eficientes. El Ayuntamiento ofrece incentivos urbanísticos y fiscales a los promotores que reduzcan sus tiempos de construcción, aumentando la rentabilidad de los proyectos.

En paralelo, la capital refuerza su parque público de vivienda mediante la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), con cerca de 10.000 viviendas en su patrimonio y más de 5.700 nuevas viviendas en distintas fases de desarrollo, priorizando jóvenes y familias con hijos menores.