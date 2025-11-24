Almeida aplaude el "éxito" del encendido, con 150.000 asistentes: "Va a ser muy difícil superarse el año que viene"

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido el "éxito extraordinario" del encendido navideño de este sábado, con 150.000 personas que acudieron al espectáculo, "un antes y un después" y que hace que vaya a "ser muy difícil superarse el año que viene".

"Nunca habíamos conseguido congregar un número tal de personas, que disfrutaron de un espectáculo extraordinario, ya fuera con Pablo López, ya fuera con el Teatro Real, ya fuera con esos fuegos artificiales, el momento del encendido con Carlos Sáinz. Fue el encendido más emocionante, más bonito y más vibrante que hemos tenido en los últimos años y buena prueba de ello es que hubo esas 150.000 personas", ha trasladado a la prensa desde CentroCentro. Tiene claro que "va a ser muy difícil superarse el año que viene" aunque está convencido de que se conseguirá.

En este punto ha querido agradecer la labor de la Policía Municipal con "un trabajo extraordinario" realizado y además ha aprendido lecciones para los años venideros, por ejemplo, que en el caso del videomapping tenía dos pases, a las 21 y a las 21.30 horas, lo que hizo que hubiera dos corrientes de personas, unas que salían de Cibeles y otras que bajaban hacia Cibeles para verlo. "Tomamos nota para el año que viene podamos solucionarlo y no se vuelva a producir", ha apuntado.