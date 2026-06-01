Almeida aplaude que haya 3 candidatos en NNGG, tiene "la mejor opinión" de Dancausa y condena el "odio" que destila JSE

Archivo - El presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Nacho Dancausa, interviene en la clausura de la I Academia de la Juventud Madrileña, que organiza Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, en el Real Centro Universitario María Cri - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido que haya tres candidaturas para presidir Nuevas Generaciones --Ignacio Dancausa, Antonio Landáburu y Candela Anglés--, tiene "la mejor opinión" del aspirante madrileño y ha condenado "el odio" que destila el discurso de la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

"A mí me parece fenomenal que haya tres candidatos y lo que no me parece tan bien es que las Juventudes Socialistas tengan como ídolo y referente a Pedro Sánchez porque el discurso que ayer hizo la nueva secretaría general de las Juventudes Socialistas es de confrontación, de odio y de señalamiento", ha condenado el primer edil desde el centro cultural subterráneo de Colón. Ayer Figueroa acusó a la derecha de ser "herederos del franquismo" y los llamó "pijos de salón".

Por contra, en Nuevas Generaciones se postulan "buenos candidatos" que lo que tienen que hacer es "exponer sus programas". Al único que conoce es a Ignacio Dancausa, líder de NNGG en Madrid, de quien tiene "la mejor opinión" porque "ha sido un revulsivo importante y es una persona muy trabajadora".