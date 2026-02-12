Almeida aplaude ley contra multirreincidencia con la que se demuestra que Sánchez pacta hasta con Vox "para sobrevivir"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - EUROPA PRESS

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado como "una buena noticia aunque llegue tarde" la aprobación en el Congreso de la ley contra la multirreincidencia, impulsada por Junts y que ha salido adelante con el respaldo del PP, Vox y el PSOE, aunque haya sido por "la necesidad asfixiante en el ámbito parlamentario" que tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, capaz de pactar hasta con Santiago Abascal "para sobrevivir".

"Ellos no se creen esta medida pero como tienen que sobrevivir han decidido sacar adelante una medida con PP, Vox y Junts. Da para reflexionar y pensar hasta qué punto llega la desesperación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que ha decidido saltar el muro que erigió", ha apostillado el primer edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Esta ley, en palabras de Almeida, es "necesaria" y la llevaban reclamando "muchos años" porque "es uno de los problemas más acuciantes" que tiene la sociedad, "el que la policía vaya a detener y sepa que a los dos minutos va a estar en la calle".

Para Almeida se trata de "un paso adelante que tiene que tener continuidad" y "desde el punto de vista político hasta Pedro Sánchez es capaz por sobrevivir de saltar el muro y de pactar con Vox". "Los mismos que nos están diciendo cómo tenemos que hablar con Vox o cómo tenemos que relacionarnos con Vox cuando ahora es él el que pacta con Vox. A él le da igual, por supuesto, hoy pacta con Vox y mañana con Bildu con tal de ser presidente del Gobierno", ha criticado.

Almeida ha vuelto a insistir en que la aprobación de la ley "es una buena noticia", para dirigirse al delegado del Gobierno, Francisco Martín, porque "sigue habiendo problemas con las armas blancas y con las agresiones sexuales". "

"Y las agresiones sexuales no aumentan porque aumentan las denuncias, como dice el delegado del Gobierno. Eso es banalizar lo que está pasando en estos momentos. Las agresiones sexuales aumentan porque, desgraciadamente, están aumentando en la ciudad de Madrid, igual que pedimos un endurecimiento de la legislación respecto de las armas blancas y el delegado del Gobierno habla de Isabel Díaz Ayuso, de Almeida pero no habla ni de armas blancas ni de agresiones sexuales", ha lanzado a Martín.

El alcalde ha subrayado que "ni las mujeres víctimas de esas agresiones sexuales se lo merecen, ni las víctimas de las reyertas con armas blancas se merecen a este delegado del Gobierno. Este delegado del Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, tiene que ser consciente de que estos problemas afectan gravemente a la seguridad y a la convivencia en la ciudad de Madrid". A Almeida le resulta "inexplicable" que Martín "no haya puesto ya en marcha un plan respecto de las armas blancas".