Almeida apunta a un "chispazo" en un cuarto técnico como posible causa del incendio en la torre Moeve

Columna de humo por un incendio en la torre Moeve, en Madrid - CEDIDA A EP

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que un "chispazo" en un cuarto técnico fue la causa del incendio del martes por la tarde en la torre Moeve, situada en el complejo empresarial Cuatro Torres del paseo de la Castellana.

Así lo ha trasladado el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación tras el acto del Día de la Policía Municipal en el Retiro, donde ha incidido en que todavía se están investigando las causas exactas que originaron el suceso.

A pesar de todo, Almeida ha destacado que el sistema de evacuación del edificio funcionó de forma correcta y que tanto los Bomberos de Madrid como la Policía Municipal "supieron manejar una situación realmente compleja".

El alcalde ha aludido a la complejidad no solo desde el punto de vista de las emergencias, sino también de la movilidad. El incidente provocó cortes en la entrada a Madrid desde la M-11 y la M-30 en el nudo norte a la altura del Hospital de La Paz.

Los hechos ocurrieron el martes sobre las 17 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron una primera llamada alertando sobre un incendio en la planta 25 del edificio, en la mitad superior de la torre.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos y Policía Municipal de Madrid, así como agentes de la Policía Nacional. En torno a una hora después del aviso, los servicios de emergencia dieron por extinguido el incendio, que se saldó sin heridos y con solo dos atendidos por inhalación leve de humo.