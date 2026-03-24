Almeida asegura que "el 13 y 14 de septiembre habrá F1" y Ortega alerta de los millones perdidos si no se llega a tiempo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, interviene durante el acto de presentación del trofeo al ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1 - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "el 13 y 14 de septiembre habrá Fórmula 1" en la ciudad mientas que el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha alertado de los millones que se pueden perder si no se llega a tiempo dada la cercanía del límite de entrega de la pista, el próximo el 31 de mayo.

"El Gran premio de Fórmula 1 se va a celebrar", ha aseverado el primer edil en el Pleno de Cibeles. Ortega ha contestado que para Vox el Gran Premio es "una gran oportunidad para Madrid", tanto en el deporte como para su proyección internacional, con un importante retorno económico.

El edil de Vox ha puesto sobre la mesa las dudas que les han trasladado sobre unas obras con "algo de retraso", unido a "una serie de cuestiones judiciales que están generando cierta incertidumbre relacionadas con supuestos impactos sonoros a la población que pueden generar indeseadas paralizaciones".

LOS RIESGOS, EN CIFRAS

En números, el "desastre" sería para la imagen de Madrid la suspensión de este Gran Premio. Y en cuanto a los riesgos directamente económicos, Ortega los ha cifrado en "entre 180 y 200 millones de gastos que no tendrían retorno, entre 26 y 55 penalizaciones y canon que habría que pagar, entre 47,5 millones a Ifema Madrid no amortizables, además de indemnizaciones a empresas, a patrocinadores".

A eso unido "el lucro cesante. Durante diez años de premio del 2026 al 2035 se estima no menos de una pérdida de 350 a 400 millones de euros de pérdida por diez años, que dejaría de ingresar la ciudad de Madrid. No sería un gasto directo, pero sería un lucro cesante. Por tanto, está en riesgo la imagen, está en riesgo el gasto realizado y el lucro cesante que perdería nuestra ciudad".

Almeida, tras recordar que los plazos no son competencia del Gobierno municipal dado que el promotor del Gran Premio es Ifema Madrid, sí ha destacado que el Ayuntamiento, como parte integrante de Ifema, han sido informados y han recibido la garantía de que los plazos del circuito "se están cumpliendo, se llegará a tiempo para la homologación por parte de Fórmula 1 y por parte de la Federación Internacional de Automovilismo".

"Pese a la tristeza, el rencor y la amargura con que la izquierda despacha los grandes eventos en la ciudad de Madrid tendrán ustedes que disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 en esta ciudad y es que Fórmula 1 no son las ciudades las que eligen donde se celebra, es Fórmula 1 la que elige las ciudades. Somos apenas veinte, pocas ciudades en el mundo, las que tenemos es el privilegio de poder albergar un Gran Premio", ha defendido.

"NI UN EURO DEL PRESUPUESTO DE MADRID"

Por todo eso Madrid debe sentirse "orgullosa", para aseverar que el circuito se está ejecutando "en plazo" y respecto al riesgo judicial "el tribunal ha rechazado las medias cautelares que se pidieron por parte de la izquierda a ver si conseguían paralizar la celebración del Gran Premio".

Además ha ratificado "el compromiso de que no sale un euro de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para la celebración de este Gran Premio". Lo ha hecho mirando a la bancada de "la izquierda resentida, amargada con lo que está pasando en Madrid en estos momentos".

En este punto se ha centrado en PSOE y Más Madrid por los 57 millones del Ayuntamiento de Jaume Collboni en Barcelona por la Copa de América, "evento que no puede ser más exclusivo y elitista", o los 200 millones firmados por la Generalitat catalana por la reforma del circuito de Montmeló.