Almeida asegura que a Calviño le ha perjudicado "pertenecer al gobierno de Sánchez" para presidir el Eurogrupo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos , Nadia Calviño, le ha perjudicado "pertenecer al gobierno de Sánchez e Iglesias" a la hora de poder presidir el Eurogrupo, por lo que entiende el "patinazo" .

"Es difícil ser elegida cuando desde el Gobierno se mandan mensajes contradictorios. A Calviño no le ha perjudicado ni su experiencia ni su capacidad, le ha perjudicado el Gobierno de España", ha manifestado el regidor en el primer Desayunos Madrid de Europa Press, celebrado en Mutua Madrileña.

Para Almeida hay un debate "artificial" según el cual ministros como Garzón, Iglesias o Montero "no es el Gobierno", ya que el Gobierno es "el de la gente seria, con ministros como Calviño", pero "esto en Europa no se distingue", por lo que el Gobierno "no puede ir ahí fuera con las diferencias casi irreconciliables que tiene".

Nadia Calviño ha asegurado este viernes que España "tenía apalabrados al menos 10 votos" en la votación de ayer para que fuera nombrada presidenta del Eurogrupo.

"Pero al final alguno de los ministros no hizo lo que dijo que iba a hacer", ha añadido la vicepresidenta, que ha afirmado que "estas cosas pasan" y que el Gobierno español sabía desde el principio que conseguir la Presidencia del Eurogrupo "iba a ser una lucha complicada".