Almeida asegura que sus discrepancias con Madrid Central "no significan ser un negacionista"

Actualizado 03/12/2019 13:10:49 CET

Repasa las medidas de Madrid 360 para ejercer un "liderazgo moral imprescindible" contra el cambio climático

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado este martes que sus discrepancias con el proyecto de Madrid Central "no significan ser un negacionista" del problema d la contaminación atmosférica, y por ello ha puesto como ejemplo el proyecto Madrid 360, que defiende como mejor que el anterior porque atiende "a los 21 distritos de la ciudad".

Así lo ha manifestado durante su intervención en la sesión 'El camino hacia una ciudad sostenible y resiliente al cambio climático' desarrollada esta mañana en la Cumbre Mundial del Clima (COP 25), que se está celebrando en Ifema, y que ha compartido con otros alcaldes iberoamericanos y miembros de la Red del Banco Interamericano de Desarrollo.

"La discrepancia de determinadas medidas no significa el negacionismo. No quiere decir que determinados planteamientos con una intención benéfica no operen en los términos adecuados en la ciudad. Lo importante no es solo que no pueden entrar vehículos en el Centro, sino que se reduzcan los vehículos en el conjunto de los 21 distritos porque yo actuaré sobre el 100 por ciento de la ciudad, no solo sobre el 1,5 por ciento del Centro", ha respondido a la pregunta de una activista de Fridays for Future.

Almeida ha añadido que Madrid Central no ha supuesto una reducción del uso del vehículo privado. Por ello, ha apostado por "superar el concepto" de Madrid Central con Madrid 360 porque entiende que el problema "no lo tenemos dentro del perímetro de la M30, sino fuera".

El primer edil matritense ha recalcado que a su llegada al Ayuntamiento hay medidas que no han puesto en cuestión ni en duda del anterior Gobierno ni de otros gobiernos locales anteriores del PP.

"Por tanto, entendemos que debe haber una continuidad institucional, por supuesto, pero en el Plan Madrid 360 hemos recibido un alto grado de consenso. Una medida ha generado controversia y me alegro que el resto no las hayan tenido. Operemos sobre lo que nos une, lo positivo, que en esta materia es mucho más de lo que nos separa", ha dicho.

Durante su ponencia, Martínez Almeida ha reivindicado la lucha contra el cambio climático por parte de las ciudades, donde vive el 80 por ciento de la población mundial. "Si somos capaces de liderar, tenemos sobre todo el ámbito de influencia sobre nuestra ciudadanía. Al final, las ciudades somos aquellas que tenemos la capacidad de resolver los problemas más cercanos, y llegar más y mejor a los asuntos a los ciudadanos", ha subrayado.

LA CIUDAD "CON MAYOR ESPERANZA DE VIDA DEL MUNDO"

El alcalde ha hablado de la "problemática compleja" de una gran zona metropolitana como Madrid, donde 400.000 coches salen y entran de la M-30. "Tenemos ventajas en una capital con grandes zonas verdes, el mejor ratio de árboles de Europa, con zonas verdes como el parque de Valdebebas, una red de transporte público eficaz y eficiente, sin perjuicio de que es mejorable. En Madrid debemos sentirnos francamente orgullosos. Somos la ciudad con mayor esperanza de vida del mundo, superando a Tokio", ha apuntado.

No obstante, también ha aludido a problemas "graves y serios" que tiene Madrid en materia ambiental, por lo que es "el tiempo de la acción". "No podemos esperar más y hay que adoptar medidas incluso aquellas con resistencia por parte de la ciudadanía. Los primeros que tenemos que dar ejemplo somos los propios poderes públicos", ha manifestado.

En este punto ha citado el plan Madrid 360, "una estrategia contra el cambio climático que se sostiene sobre medidas de mitigación, de adaptación y una concienciación clara a la sociedad". "Vamos a poner en marcha líneas de autobuses de cero emisiones y cero coste para los usuarios. Dos líneas que van a atravesar el centro de la ciudad. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que ir a la renovación de la flota de vehículos, taxis y autobuses, con líneas de subvenciones de 200 millones de euros esta legislatura", ha recordado.

Almeida también ha apostado por acabar con las calderas de carbón y gasóil, la peatonización del entorno de Sol, mejora e incremento de zonas verdes, con un proyecto de Bosque Metropolitano, que pretende rodear el perímetro de la ciudad, con 100.000 árboles plantados; y la regeneración del entorno de la A5 para hacer "una réplica del soterramiento de la M30 con 80.000 metros cuadrados de zonas verdes".

Por último, el regidor madrileño también ha aludido a la necesaria rehabilitación energética de los edificios mediante el Plan Madre, puesto en marcha por el anterior Gobierno, además de nuevas medidas como la economía verde destinado al emprendimiento, "que supondrá una economía adaptada al cambio climático.

"Es un pequeño bosquejo de las medidas que tiene que adoptar Madrid. Lo que es fundamental que allí donde vive el 80 por ciento ejerzamos ese liderazgo moral imprescindible", ha concluido.

EL RETO DE LA CONCENTRACIÓN URBANA

A continuación, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, ha recordado que más del 80 por ciento de la población mundial en las ciudades, según la ONU. "La concentración urbana optimiza el uso de los recursos, reduce los costes de transportes y facilita la eficiencia, aprendizaje y mejor provisión de bienes y servicios. Pero también genera unos costes que originan unos retos como el aumento del coste de la vivienda, desplazamientos, aglomeraciones y contaminación. Parece evidente de estrecha relación entre creación económica e impacto del medio ambiente", ha indicado.

En esta línea, ha agregado que las ciudades en España son responsables del 70 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero y sufren niveles de polución superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En España entre los países con más porcentaje de población urbana en la Unión Europea, con marcado declive demográfico, y muy vulnerable al cambio climático por la latitud y por los kilómetros de costa. Por ello, para Ana de la Cueva es muy relevante la Agenda 2030.

"España quiere liderar la agenda climática, se incrementó la aportación española al fondo verde por el clima. En la medida en que pongamos las cuestiones económicas y valoremos su impacto podemos llevarlo a cabo en mayor medida", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas ha hablado de la importancia que es comprometer a los ciudadanos en un reto colectivo en materia de medio ambiente. Así, ha aludido a proyectos puestos en marcha como el cambio de alumbrado público por otro más eficiente y la recuperación de aguas pluviales. Entre los objetivos, una nueva línea de Metro y más tranvía para recuperar espacio para la peatón en la ciudad "y hacer un casco histórico más agradable".