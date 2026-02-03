Almeida asegura que Madrid está "preparada" ante una potencial nevada y "por ahora no hay problema" con los desembalses

Una persona camina por la nieve - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la ciudad está "preparada" ante una potencial nevada, para apuntar que "por ahora no hay ningún problema con los desembalses" que se están llevando a cabo ante la acumulación de lluvias.

Desde el centro de referencia de accesibilidad para toda España de la ONCE, ubicado en Vallecas, el alcalde ha dado la última hora de la situación en la ciudad minutos antes de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya actualizado su aviso amarillo por nevadas en la zona de la sierra de Madrid aumentado su previsión de acumulaciones a hasta 10 centímetros por encima de los 1.000 metros de altura.

Martínez-Almeida ha recordado que la ciudad está por debajo de los 700 metros pero que, en cualquier caso, Madrid ya demostró la semana pasada que tiene "la capacidad de reaccionar". "Los servicios del área de Medio Ambiente y de Seguridad están ya alertados porque en el caso de que se produzca esa nevada reaccionaremos de manera inmediata", ha asegurado.

El Ayuntamiento, ha explicado, mantiene "el contacto permanente con la Comunidad de Madrid". "Todos tenemos en la cabeza lo que sucedió el mes de marzo del año pasado, cuando un aprendiz de río como el Manzanares estuvo a punto de desbordarse, nunca lo hubiéramos pensado, pero fue el mes de marzo más lluvioso de toda la serie histórica y hemos tenido el mes de enero de 2026 con el doble de agua que en el mes de enero de 2025", ha apuntado.

El regidor ha confirmado que se están produciendo desembalsamientos "por razones de seguridad y por ahora no hay que hacer ninguna advertencia en concreto a los madrileños porque no hay ningún problema en la gestión del desembalse".

"Otra cosa es si sigue lloviendo, las cosas como son, otra cosa sería si se da la circunstancia como el año pasado de que coincidiera con el deshielo, en cuyo caso sí que podríamos tener que tomar medidas adicionales a las que en este momento se están tomando por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo con el desembalse de presas", ha advertido.

LA CIUDAD "NO SE VIO PRÁCTICAMENTE AFECTADA"

El regidor ha asegurado que la ciudad "no se vio prácticamente afectada" por la nevada de la pasada semana durante unas tres horas, aproximadamente. "Fuimos capaces de responder, fuimos capaces de sacar a 5.000 personas inmediatamente a la calle, fuimos capaces de sacar un 150% más de vehículos a la calle para retirar la nieve, para también echar sal a las aceras", ha remarcado.

Si finalmente nevara en Madrid, el Ayuntamiento está en disposición de abordar la situación "en condiciones". "Le puedo decir a los madrileños que nosotros estaremos preparados en el caso de que se produzca la eventualidad de que mañana nieve, a pesar de que los modelos de predicción no nos lo dicen, y tendremos la misma capacidad de respuesta que la semana pasada", ha subrayado.