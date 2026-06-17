Almeida asegura que "P.S. es quien impide que haya más policías municipales en Madrid"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho este miércoles un nuevo llamamiento al Gobierno central para que elimine la tasa de reposición y permita ampliar las plantillas de Policía, momento que ha aprovechado para acusar a "P.S." de ser quien "impide" que el Cuerpo municipal cuente con más agentes.

En declaraciones a los medios tras un acto de homenaje a los trabajadores de seguridad y emergencias jubilados en 2025, Almeida ha defendido que su Ayuntamiento sigue comprometido con el objetivo de llegar a 10.000 agentes de Policía Municipal, a pesar del "ritmo de jubilaciones".

"Seríamos capaces de asumir la eliminación de la tasa de reposición y que cada vez hubiera más policías municipales en la ciudad de Madrid. No los hay, es por culpa de P.S. Es quien impide que haya más policías municipales", ha aseverado el alcalde.

Preguntado por quién es "P.S", Almeida se ha mostrado convencido de que es "el 'number one', el número uno" y el "jefe de la mafia". "Quienes ponen en duda (quién es P.S.) son los mismos que decían que lo de Zapatero eran 30.000 a 50.000 euros, sospecho", ha remachado.