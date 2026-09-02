Almeida asegura que su único "runrún" es ganar por mayoría absoluta y gobernar Madrid cuatro años más

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que su "único runrún" ante las próximas elecciones municipales de 2027 es ganar por mayoría absoluta y continuar otros cuatro años al frente del Gobierno de la capital.

"Para mí, el único runrún es ganar y ganar por mayoría absoluta. En eso es en lo que estamos centrados", ha afirmado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, tras el pistoletazo del nuevo curso político y preguntado por la posibilidad de que tras presentarse a las elecciones del próximo año dejase el Consistorio.

En este sentido, Almeida ha defendido la importancia de "aglutinar y ampliar mayorías sociales" alrededor de un proyecto político y ha apuntado que alcanzar la mayoría absoluta sería "bueno para Madrid" y favorecería un Gobierno municipal "más eficaz".

En este sentido, ha señalado que agradecería "infinitamente" a los madrileños que volvieran a concederle ese "privilegio" para contar con la capacidad de adoptar decisiones con mayor rapidez y agilidad.

"Un gobierno eficaz es un gobierno que tiene la mayoría absoluta, no para hacer lo que quiere, sino para poder tomar las decisiones más rápido, de forma más ágil y que puedan beneficiar lo antes posible a los madrileños", ha explicado.

De este modo, el alcalde ha subrayado que está centrado exclusivamente en presentar un proyecto que le permita renovar la confianza de los ciudadanos y reeditar el actual Gobierno municipal. "Es en lo único, se lo puedo garantizar, en lo que estoy centrado: en presentar un proyecto que nos permita reeditar la mayoría", ha remarcado.