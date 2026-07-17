Almeida avanza que Cibeles podría ser el lunes el punto de celebración de la eventual victoria de España

Lamine Yamal of Spain runs with the ball during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between France and Spain at Dallas Stadium on July 14, 2026 in Arlington, Texas. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que Cibeles podría ser el lunes el punto de celebración de la eventual victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial de Fútbol.

"Estamos trabajando con la Federación (Española de Fútbol) con un esquema parecido al que hubo cuando se ganó la Eurocopa hace dos años y, por tanto, que pueda haber una celebración multitudinaria el lunes en Cibeles", ha contestado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Ese es el escenario que maneja el Consistorio, que espera que se produzca. "Tenemos la experiencia de saber que tenemos la capacidad de organizarlo", ha asegurado.