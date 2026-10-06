Almeida carga contra un Gobierno "irresponsable" que "con fondos europeos ha pagado las pensiones"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado contra un Gobierno "irresponsable" que "con fondos europeos ha pagado las pensiones", sin querer adentrarse en la propuesta de Vox --abogaría por un sistema mixto para las pensiones-- porque la desconoce.

"Una España diferente a la de Pedro Sánchez no solo es posible, sino imprescindible", ha calificado desde Valdecarros, tras insistir en sus preocupación de que "con fondos europeos se hayan pagado las pensiones", algo profundamente "irresponsable desde el punto de vista de la sostenibilidad" del sistema.

Almeida ha cuestionado que "un Gobierno que ha endeudado 600.000 millones de euros, que ha tenido barra libre de reglas fiscales, que ha tenido una aluvión de fondos europeos, no puede sostener con recursos propios las pensiones".

"Eso es lo que a los pensionistas les debería preocupar, si este Gobierno está en condiciones de garantizar las pensiones si las ha tenido que abonar con cargo a los fondos europeos, que igual que han llegado, se van". "Si los pensionistas quieren tener garantizadas las pensiones, lo que tienen que hacer es largar a Sánchez de la Moncloa", ha lanzado.