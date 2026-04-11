Almeida celebra que el Papa participe en un acto en Cibeles en junio y lo califica de "momento único" e "histórico"

El Papa León a 8 de abril de 2026. - Evandro Inetti / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado la confirmación del Papa León XIV de que participará en un acto en la plaza de Cibeles durante su viaje apostólico a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, y ha calificado el evento de "momento único", al tiempo que afirmado que el Ayuntamiento se prepara para acogerlo "con gran ilusión".

Así lo ha expresado a través de su cuenta en la red social X, donde también ha escrito que "Cibeles será el escenario de un acto histórico" y ha destacado que el Pontífice "trasladará su mensaje de esperanza a miles de personas desde el corazón de la ciudad".

"Nos preparamos para vivir un momento único con gran ilusión", ha subrayado Almeida ante el anuncio. Aunque la agenda oficial del viaje del Pontífice todavía no está confirmada, León XIV ha adelantado que estará en Cibeles en un mensaje enviado a las personas que han participado este sábado en la IV Fiesta de la Resurrección que se celebra con motivo de la Pascua.

"Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente; rezad, buscad a Cristo de verdad; no os conforméis con lo mínimo, porque la vida, con Cristo, vale la pena", ha afirmado el Papa, que ha asegurado que reza por los participantes y que espera verlos en ese encuentro.