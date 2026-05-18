Almeida celebra la "victoria incontestable" de Moreno y reprocha a Sánchez que "celebre que Vox pueda tener influencia"

El candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, valora los resultados electorales - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado la "victoria incontestable" del candidato del PP a la reelección en la Presidencia de Andalucía, Juanma Moreno, para reprochar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "celebre de manera alborozada que Vox pueda tener alguna influencia" en la Junta.

"Lo normal en política es celebrar las victorias y no celebrar las derrotas y en el Partido Popular celebramos las victorias, como la victoria incontestable de Juanma Moreno, que no olvidemos que suma 150.000 votos más que los que obtuvo en el año 2022. Tampoco olvidemos la derrota incontestable del PSOE", ha manifestado desde Villa de Vallecas.

A Almeida le resulta "muy curioso que aquellos que dicen que han venido a frenar a Vox celebren que Vox pueda tener una influencia porque la única victoria que ha obtenido la izquierda en las elecciones de Andalucía es que Vox pueda tener una influencia".

"Vaya forma de parar a Vox que tiene Pedro Sánchez porque nos lleva diciendo que él es el único que puede parar a Vox y, sin embargo, ayer lo único que celebró en el Palacio de Moncloa es que Vox pueda tener alguna influencia en el Gobierno de Andalucía", ha reprochado.

Por eso mientras que algunos, citando expresamente al PP, se han "acostumbrado a celebrar victorias", que augura que seguirán celebrando, "otros se han acostumbrado a celebrar derrotas", para apostillar que "no se sabe nada de Pedro Sánchez desde ayer".

"SI HAY UN PARTIDO QUE TIENE ESTABILIDAD ES EL PP"

Almeida ha defendido al PP como "la única alternativa política que de verdad toma decisiones y que tiene la capacidad de mejorar la vida de las personas". "No puede ser que aquí lo que se venga únicamente es a celebrar derrotas, a obstaculizar la formación de gobiernos, cuando lo que nosotros pretendemos es la estabilidad que hemos tenido en estos cuatro años (en el Gobierno municipal), que ha dado un gran rendimiento a la ciudad, y que la podamos seguir manteniendo", se ha dirigido a la izquierda.

El PP se presentará a las elecciones municipales de dentro de un año "desde la humildad de saber que son difíciles de revalidar las mayorías absolutas, porque son muy difíciles de revalidar, pero con el convencimiento de que hay argumentos suficientes para convencer a los madrileños".

Sí ha remarcado que "los madrileños tienen claro que si hay un partido que tiene estabilidad es el PP" porque, sin querer entrar en cuestiones de otras formaciones, ha puesto sobre la mesa la situación interna de Vox, mientras que ha lanzado que "los candidatos en principio designados por el PSOE no tienen una gran aceptación dentro del propio partido Socialista".

Tampoco se ha olvidado de que "en Más Madrid hay una bronca importante hasta tal punto que Mónica García utiliza la crisis del hantavirus no para reafirmarse como ministra sino como candidata".

"Por eso los madrileños saben que solo hay un partido que ofrece estabilidad, que solo hay un partido que mira a los madrileños antes de mirarse a sí mismo y somos nosotros y yo creo que los madrileños eso también lo van a valorar", ha augurado.