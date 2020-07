Almeida cifra en 350 millones la pérdida de ingresos pero mantiene compromisos y anuncia un Plan Aceras

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en 350 millones de euros las pérdidas de ingresos que han sufrido las arcas municipales a costa del coronavirus pero mantiene compromisos como el Nudo Norte, el proyecto en la A-5 o la cubrición del Calderón, además de anunciar la puesta en marcha del Plan Aceras.

"Vamos a lanzar un Plan Aceras de 55 millones que actuará sobre 400 calles de Madrid", ha adelantado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press. El primer edil ha señalado que la crisis del coronavirus les obliga a gestionar aún mejor unos recursos minorados y un ejemplo de ello es la Operación Asfalto en marcha, con la que "en un año se habrá asfaltado más que en los últimos tres juntos".

No ha negado que la situación presupuestaria del Ayuntamiento es "complicada" porque a la pérdida de 350 millones en ingresos se le suman gastos como el suministro de material, el albergue para personas sin hogar en Ifema y los alimentos a un mayor número de personas vulnerables. Es por eso que resulta "inaplazable" el poder destinar los 420 millones de remanente no a amortización anticipada de deuda sino a cubrir gastos generados por la Covid-19, para lo que necesitan la autorización del Estado pero la respuesta sigue sin llegar.

"No hay escudo social en España sin los ayuntamientos, que somos los más cercanos", ha defendido, junto con la reivindicación del uso del remanente, compartida por los alcaldes de todo el espectro político. "Lo más asombroso" es que el Gobierno de la Nación no haya dado respuesta por el momento a la petición, lo que demuestra, a su juicio, su "falta de sensibilidad". "Aunque sea que nos digan que no para poder planificarnos", ha rogado.

Se trata, en palabras del alcalde, de "elegir que los 420 millones estén en la calle o que los 420 millones estén en los bancos y no es demagogia", una dicotomía que sólo puede resolver el Gobierno de la Nación.

Preguntados si algunos proyectos deberán quedar guardados en un cajón, el alcalde ha contestado que algunos quedan pendientes pero el compromiso es firme. "Mantenemos el proyecto en la A-5, en el Nudo Norte o el cubrimiento del Calderón y además vamos a lanzar un Plan Aceras", ha contestado.