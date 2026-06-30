Almeida cifra en un 40% la caída de pisos turísticos ilegales en la capital respecto a 2025, hasta 9.000 VUT menos

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en un 40% la caída de presencia de Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales en la capital respecto a 2025, de 22.435 pisos turísticos a 13.431 (9.004 menos), un descenso que achaca a la aplicación del Plan Reside, frente al descenso interanual del 15% registrado en el conjunto del país (62.266 unidades menos).

"Las VUT de uso ilegal se han reducido en un 40% en la ciudad de Madrid, un 40%. No lo discutirá, señora Maroto, los datos que proporciona su compañero de Gobierno, el señor (José Luis) Escrivá. Más de 9.000 viviendas turísticas ilegales han desaparecido ya de ese mercado en Madrid", ha lanzado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, en el Pleno del Estado de la Ciudad, apoyado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Plan Reside, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, se aprobó definitivamente en septiembre del año pasado. En concreto, este plan contempla actuaciones como no otorgar licencias para viviendas turísticas dispersas en edificios residenciales del centro histórico "para garantizar una oferta turística ordenada y legal". Fuera de este ámbito, según recuerda el Ayuntamiento, se conceden sólo para los que tengan acceso independiente en planta baja o primera planta.

RÉGIMEN SANCIONADOR

Las medidas del Plan Reside se suman a las del plan transitorio que se activó en abril de 2024, que endureció el régimen sancionador para aquellos propietarios cuyos inmuebles operasen como viviendas de uso turístico sin contar con autorización del Ayuntamiento. También la publicación de un listado oficial de VUT con licencia y su ubicación real.

Entonces, el Ayuntamiento no disponía de una normativa sancionadora específica para los pisos turísticos. El procedimiento que se seguía en caso de detección de funcionamiento irregular de un piso turístico que no se puede legalizar era el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde que se puso en marcha el plan transitorio, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifica que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actúa al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM).

De la mano con los administradores de fincas En junio del año pasado, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Agencia de Actividades (ADA), y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) suscribieron un plan conjunto para contribuir a ordenar la actividad de viviendas turísticas en la ciudad y difundir información a las comunidades de propietarios para que conozcan la normativa al respecto.

El convenio firmado por el Ayuntamiento y este colegio profesional buscaba garantizar el cumplimiento de uno de los ejes del Plan Reside: evitar que existan pisos turísticos ilegales dispersos conviviendo con viviendas residenciales.

De este modo, el Colegio de Administradores de Fincas se dirige a los propietarios de las posibles viviendas turísticas irregulares, detallándoles cuáles son las cuantías de las sanciones y los pasos para proceder a su legalización, en caso de que sea posible, de acuerdo con la normativa vigente.