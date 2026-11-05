Almeida se compromete "a poner medios para quien ejerza el derecho a trabajar" el 11N, "algarada política de CCOO y UGT"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Desayuno Madrid, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 28 de octubre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a que el Ayuntamiento "va a poner todos los medios para que quien quiera ejercer el derecho a la huelga pueda hacerlo y quien quiera ejercer el derecho a trabajar puede hacerlo", para tildar el 11N como "algarada de carácter político de CCOO y UGT dirigida a influir directamente en el resultado electoral" del 29 de noviembre.

Almeida tiene claro que "esto no es una huelga general" sino una "algarada política" de los sindicatos, para añadir en rueda de prensa que se temen que el éxito del 11N "no va a depender del número de trabajadores que van a hacer huelga, que tampoco parece que esté suscitando una ola de entusiasmo".

El primer edil vaticina una serie de "algaradas callejeras que impidan a la gente poder ir a trabajar, que traten de obstaculizar el normal funcionamiento en los servicios mínimos del transporte público de la ciudad de Madrid" o que "los famosos piquetes informativos, en vez de informar, traten de intimidar y coaccionar, por ejemplo, a todos aquellos comerciantes o pequeños empresarios que estén dispuestos a abrir sus negocios, a todos aquellos trabajadores que libremente quieran acudir a sus centros de trabajo".

"Ya les doy traslado a CCOO y UGT que no traten de medir el éxito de la huelga general en el impacto de la calle, de las algaradas callejeras que van a mantener porque nosotros vamos a poner todos los medios para que quien quiera hacer huelga, pueda hacer huelga, pero para quien quiera trabajar, pueda trabajar libre voluntariamente y sin coacción de ningún tipo, ni en las calles de Madrid ni en el transporte público de Madrid", ha declarado.

También ha pedido a Delegación de Gobierno que esté "vigilante para garantizar el derecho fundamental a la huelga y el derecho fundamental a trabajar".