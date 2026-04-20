Almeida condena cánticos contra Delcy Rodríguez y subraya que "unos pocos no puede manchar una demostración de libertad"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, durante un encuentro con la diáspora venezolana, en la Puerta del Sol, a 18 de abril de 2026, en Madrid (España). Machado visita España para reencontrarse con sus conciudadanos residentes en el país así - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado los cánticos racistas proferidos contra la encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la concentración convocada este sábado en la Puerta del Sol en respaldo a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, para subrayar que "unos pocos no pueden ensuciar ni manchar lo que fue una demostración de libertad para Venezuela".

"A mí no me gustan esos cánticos", ha constatado el alcalde tras la presentación del Open de Tenis de Madrid, para insistir en que la concentración del sábado fue "una reclamación de derechos humanos y una reclamación de democracia".

"Y lo que hubo en Sol es una persona que tiene una estatura gigantesca desde el punto de vista moral y político. Lo que me entristece profundamente es que (las portavoces de PSOE y Más Madrid) Reyes Maroto y Rita Maestre no hayan dicho una sola palabra sobre María Corina Machado, salvo para criticar que le entregáramos las Llaves de Oro, lo cual es criticable", ha señalado.

Se ha preguntado si a ambas "tanto les cuesta decir que, al margen de todo, María Corina Machado representa a las mujeres, porque no hay mujer más valiente que ella". ¿De verdad es tan difícil que una mujer que se ha dejado la vida peleando por la democracia, por la libertad en Venezuela, tenga ese mínimo reconocimiento?", ha planteado.

Y volviendo a los lemas racistas, Almeida ha manifestado para concluir que "unos pocos no pueden ensuciar, por feos y condenables que sean los cánticos, lo que una multitud enorme hizo en la Puerta del Sol el sábado, que es reconocer el papel de una mujer gigantesca en defensa de la democracia y de los derechos humanos".