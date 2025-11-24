Almeida condena que el Gobierno "se decidiera en caseríos donde Otegi y sus compinches decidían a quien se asesinaba"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto institucional con el que el Ayuntamiento de Madrid conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado que el Gobierno de España "se decidiera" en "los mismos caseríos donde Otegi y sus compinches decidían a quien se asesinaba y a quien se secuestraba".

Almeida ha reaccionado así desde CentroCentro después de que el ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, haya calificado como "bulo" la noticia sobre una supuesta reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy en un caserío del País Vasco.

También el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha calificado de "fake news como la copa de un pino" que el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi, se reuniera con Sánchez y con Santos Cerdán para negociar la moción de censura contra Rajoy.

"En los mismos caseríos donde Otegi y sus compinches decidían a quien se asesinaba y a quien se secuestraba se decidió el Gobierno de España", ha contestado Almeida a preguntas de la prensa, que ha añadido que eso se producía "mientras Pedro Sánchez decía que no iba a pactar nunca con Bildu y mientras se estaba desarrollando una trama de corrupción porque no era (la moción de censura) para sustituir la corrupción de un gobierno sino para corromperse".