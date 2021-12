Almeida confía en que el presupuesto se aprobará mañana porque siguen teniendo votos suficientes a pesar de la renuncia

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en que el presupuesto de 2022 se aprobará este miércoles en el Pleno que se convocará a las 9.30 horas porque siguen teniendo "votos suficientes", a pesar de la renuncia del concejal de Recupera Madrid Felipe Llamas.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, el regidor ha detallado que anoche le comunicaron oficialmente la renuncia de uno de los cuatro concejales del Grupo Mixto, aunque no le especificaron el motivo de la decisión.

"Parece ser que tiene discrepancias con los otros tres sobre la aprobación del presupuesto", ha indicado el alcalde. "El hecho de no haber sido capaz de convencer a mis compañeros para llevar a cabo el diálogo y negociación en unas condiciones de búsqueda de consensos amplios me lleva a tomar la decisión de presentar mi renuncia, dejando claro que no estoy de acuerdo con los presupuestos de Almeida para 2022. En cualquier caso, por el bien de la ciudad de Madrid, espero que acierten con sus decisiones y tomen las medidas adecuadas", adelantaba Felipe Llamas a Europa Press.

"Aún así seguimos teniendo votos suficientes con estos tres concejales del Grupo Mixto para poder aprobar los presupuestos en el Pleno. Confío finalmente en que se puedan aprobar porque, al margen de con quién se pacte, lo importante es que son unos muy buenos presupuestos para la ciudad en un año decisivo como es el 2022", ha destacado Almeida.

El Gobierno municipal podría contar con los 15 votos del PP, los 11 de Cs y los 3 del Grupo Mixto, esto es, 29 apoyos, exactamente los necesarios para sacar adelante las cuentas.

El 'no' al presupuesto vendrá de los 15 votos de Más Madrid (aún no podrán contar en sus filas con el edil que sustituirá a Felipe Llamas), los 8 del PSOE y los 4 de Vox, es decir, 26 apoyos.