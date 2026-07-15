Almeida confía en que "a la vuelta del verano, en septiembre" se apruebe la instrucción para los tuk tuks

Archivo - Un vehículo turístico 'Tuk Tuk' - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confía en que "a la vuelta del verano, en septiembre" se apruebe la instrucción para acercarse a una regulación de los tuk tuks en la ciudad.

"Estamos trabajando y yo confío que a la vuelta del verano, en septiembre, la Junta de Gobierno aprobará una instrucción", ha desvelado el alcalde desde la plaza de Cibeles.

Será una instrucción que permita, ya con todas las cuestiones jurídicas debidamente resueltas, "dar medios necesarios desde el punto de vista normativo para poder perseguir este fenómeno".