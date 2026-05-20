Almeida confirma su candidatura a la reelección tras la reflexión hecha: "Estoy a tope"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado su intención de presentar candidatura a la reelección a la Alcaldía de cara a las elecciones de mayo de 2027, una decisión que toma tras el periodo de reflexión que hizo y que le ha llevado a este momento, en el que está "a tope".

"Una vez hecho ese proceso de reflexión tengo que decir que estoy a tope, absolutamente a tope, que estoy plenamente convencido de que tengo la capacidad de poder seguir sirviendo a los madrileños, que desde la Alcaldía todavía tengo muchos proyectos por delante por hacer, que tengo una enorme ilusión, que creo que esta ciudad no tiene techo, que esta ciudad está imparable y, por tanto, que merece muy mucho la pena continuar trabajando por todos los madrileños", ha declarado tras participar en la presentación de los actos por los 40 años de FAD Juventud.

Almeida ha destacado que fue "honesto con los madrileños" cuando dio que tenía que hacer un proceso de reflexión, "que esto no era continuar por continuar". "Los madrileños merecen el respeto de que quien quiera ocupar la Alcaldía de Madrid haga el proceso de decir si tiene las fuerzas, las ganas, la ilusión de seguir adelante en un puesto que es un tremendo privilegio", ha explicado a la prensa.

Ese "privilegio" hay que "devolverlo en forma de responsabilidad". "Lo único que planteé a los madrileños desde la honestidad es querer hacer esa reflexión, querer ser sincero conmigo mismo pero, sobre todo, querer ser sincero y honesto con ellos", ha continuado. "Y una vez hecho ese proceso de reflexión tengo que decir que estoy a tope, absolutamente a tope", se ha descrito.