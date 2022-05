Almeida consultó a la delegada de Seguridad cómo proceder nada más tener conocimiento del presunto espionaje a Ayuso

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, consultó a la portavoz del Gobierno y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, sobre cómo proceder nada más tener conocimiento del presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo ha trasladado Sanz en la sesión de la comisión de investigación, donde ha detallado que tuvo conocimiento del presunto espionaje de boca delalcalde, que se lo comunicó "en diciembre, un par de días antes de que enfermara por Covid", enfermedad comunicada el día 21 de ese mes.

"Me dice que tiene conocimiento de esa información por una persona de confianza de la presidenta de la Comunidad y me traslada lo que luego traslada a los medios. Me consulta de qué manera debemos actuar para esclacerer esa situación", ha declarado la concejala.

Sanz ha confirmado que ese asunto no se trató en Junta de Gobierno, donde está Cs, y que si no se informó a su socio fue porque "la información que llegaba no pasaba de ser un rumor". "Lo que hace el alcalde es hablar con el presidente de la EMVS, Álvaro González, y verificar que no se ha dado esa situación", ha manifestado.