Archivo - La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante la celebración de la recepción oficial a las entidades organizadoras de la visita del pontífice, a 15 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto institucional, presi - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que la falta de respeto a las víctimas de la violencia machista y de trata sexual son "las prostitutas pagadas con los impuestos de todos".

Ha sido la reacción del alcalde tras concluir el acto institucional por el 25N después de que Maroto le haya parafraseado calificando despectivamente de "cojonuda" la denuncia que hace el PP coincidiendo con el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, --una ruta por los lugares de "degradación" de José Luis Ábalos, desde el parador de Teruel al piso en el que residía Jésica Rodríguez-- al considerar que es una "ofensa a las víctimas de la violencia de género".

"Si Reyes Maroto quiere invisibilizar a esas mujeres objeto de explotación sexual, como en este caso Jessica por parte de Ábalos, nosotros no lo vamos a permitir", ha replicado Almeida, que ha acusado a la socialista de pretender "correr un tupido velo para evitar que los españoles sepan que había prostitutas pagadas con dinero público y, por tanto, víctimas de trata sexual".

Supone que a Maroto tampoco le gusta que "se le recuerden las saunas del suegro" de Pedro Sánchez pero para los 'populares' es "una obligación para con las mujeres". "Todos estaremos de acuerdo que este tipo de situaciones requieren precisamente la visibilidad y sin ella no se puede luchar contra esta lacra. Por eso visibilizamos lo que hacía José Luis Ábalos con las mujeres cuando era secretario de Organización del PSOE", ha argumentado.

"Cuando decía esa frase de 'yo soy feminista porque soy socialista' creo que es muy importante que desde las instituciones les digamos a las mujeres víctimas de explotación sexual que siempre van a contar con las instituciones, que van a estar a su lado, quizás no PSOE, que quiere invisibilizar a estas mujeres", ha lanzado.

EL "NUMERITO" DE MAROTO

Almeida incluso ha acusado a Maroto de "no respetar las instituciones" después de que la socialista haya abandonado el acto organizado por el Ayuntamiento este 25N cuando el alcalde ha tomado la palabra.

"El alcalde no sube a hablar como militante del PP, sube a hablar como alcalde. Es un acto institucional en que a las víctimas les damos voz, oueden decir lo que quieran y nuestra obligación institucional es respetar, ayudar y proteger a las víctimas y la de Reyes Maroto es asistir a los actos institucionales del Ayuntamiento de Madrid y no levantarse y hacer un numerito, porque las víctimas estarán de acuerdo o no con lo que cada uno hace, pero lo que al menos piden es que los actos institucionales se respeten y no se boicoten", ha contestado.