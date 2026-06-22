Almeida contesta a Más Madrid con el "récord histórico" de plazas disponibles en los campamentos infantiles

Campamentos De Verano 2023 - Centro Educativo Y De Ocio 'Divergreen' - ONCE

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado al grupo que dirige Rita Maestre con el "récord histórico" de plazas disponibles en los campamentos municipales infantiles.

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha afeado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "sacar pecho" de las facilidades para la conciliación durante los meses de verano no lectivos cuando hay plazas para "menos del 3%" de los escolares madrileños en campamentos municipales durante la primera quincena de julio.

"Si es difícil conciliar la vida familiar, qué no sería cuando gobernaron ellos porque estamos en el récord histórico de plazas en campamentos infantiles. Estamos hablando de que hay más de 45.000 plazas en campamentos infantiles en la ciudad de Madrid, igual que en el ámbito de la conciliación nunca ha habido tantas escuelas infantiles ni nunca ha habido tantos beneficiados por el cheque infantil para guardería", ha cifrado el primer edil.

Eso no quiere decir que se vayan a conformar pero le ha servido para defender que la respuesta la tienen ellos "porque Más Madrid no hizo absolutamente nada, no tuvo la capacidad de generar más plazas, no tenía cheque bebé porque no tenía esa imaginación, no fue capaz de construir las escuelas infantiles".

"Lo que es indiscutible es quién hace y quién no hace y este Gobierno ha hecho muchísimo más que lo que hizo Más Madrid durante sus cuatro años de gobierno. La izquierda en Madrid se acostumbra a decir lo que tenemos que hacer sin ser capaz de hacerlo y nosotros decimos lo que tenemos que hacer y además lo hacemos", ha comparado.