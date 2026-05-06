Almeida contesta a la "oposición destructiva" de Maroto que las residencias no son "un pelotazo sino servicio público"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la "oposición destructiva" con la que ha calificado a la portavoz socialista en el Ayuntamieto, Reyes Maroto que las residencias no son "un pelotazo sino servicio público" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado a la "oposición destructiva" con la que ha calificado a la portavoz socialista en el Ayuntamieto, Reyes Maroto que las residencias no son "un pelotazo sino servicio público".

"Supongo que la señora Maroto será la primera que quiera que haya residencias de mayores y centros de día en la ciudad de Madrid para atender a los mayores, a los que tanto debemos. Esto no es un pelotazo, esto es un servicio público. Es una parcela del Ayuntamiento que es dotacional y como dotacional precisamente es para, entre otras circunstancias, residencias de mayores", ha contestado a Maroto.

La socialista ha acudido a la primera parcela de las 19 aprobadas en el 'Plan 40-40' de la Comunidad de Madrid, donde ha sentenciado que este proyecto es un "pelotazo", un "negocio de 2.400 millones de euros". La concejala ha afirmado que "el Gobierno de Almeida va a ceder de forma gratuita, sin canon" en esta primera parcela en San Blas-Canillejas, valorada en 2 millones, así como en el resto de terrenos. Entre el cruce de la calle Bucarest y Helsinki se construirá un centro de día y una residencia que "gestionará, construirá y desarrollará una empresa privada".

Almeida ha replicado que "el plan de la Comunidad de Madrid pasa por incrementar sustancialmente el número de residencias de mayores que hay. Oponerse a este plan denominándolo pelotazo es ya la oposición por la oposición".

"Es una oposición destructiva, es una oposición que no aporta nada, pero en todo caso, yo animo a Maroto a que hable con todos los mayores que están esperando una plaza de residencias en la ciudad de Madrid y les pregunte si les parece bien que cedamos esa parcela para que tengan una residencia", ha retado a la socialista.