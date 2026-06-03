Almeida contesta que "la prioridad es tener gobiernos estables" y que lo que se firma con Vox "cabe en la Constitución"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración del descubrimiento de la placa en homenaje a la periodista Paloma Gómez Borrero, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). Este acto de reconocimiento institucional tiene lugar en la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado que "la prioridad es tener gobiernos estables y fuertes", una reflexión hecha tras alcanzarse un acuerdo entre PP y Vox en Castilla León para subrayar que lo que su partido firma con los de Santiago Abascal "cabe dentro de la Constitución", con la 'prioridad nacional' como telón de fondo.

Lo ha defendido en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, donde ha señalado a la izquierda porque "cada uno se puede agarrar a una etiqueta pero lo importante es lo que se firma". "Lo que se firma por parte de mis compañeros está ahí, cabe dentro de nuestro ordenamiento legal, cabe dentro de nuestra Constitución. No hay todavía una sola denuncia por parte de nuestros adversarios", ha remarcado.

"¿Por qué hablan solo del lema 'Prioridad nacional' y no de lo que hay dentro del concepto de prioridad nacional en los acuerdos? Porque saben que tienen que hablar del concepto para no hablar del contenido. Y el contenido se ajusta plenamente a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro marco constitucional", ha insistido.