Almeida contrapone "honestidad" con el "corrupto" PSOE y pagafantas" de MM reiterando sus ganas: "No me voy, me quedo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el acto de balance político celebrado en el Parque de Berlín - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contrapuesto la "España de la honestidad" frente al "partido corrupto" que es el PSOE y sus "pagafantas, los Más Madrid de la vida", remarcado que "no se puede permitir ni un solo minuto de la izquierda y del socialismo", para reiterar sus ganas de volver a concurrir como candidato a la Alcaldía en las elecciones que se celebrarán dentro de un año.

"Pues es cierto, no me voy, me quedo, me quedo con Isabel Díaz Ayuso y con todos vosotros, con toda la familia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", ha arrancado su intervención en el mitin-fiesta en el Parque Berlín '3 años con + ganas', junto a la presidenta regional y del PP madrileño para celebrar los tres años de la victoria electoral del PP por mayoría absoluta en la Comunidad y en el Ayuntamiento.

El primer edil ha destacado que justamente dentro de un año se estará celebrando la jornada de reflexión antes de la cita con las urnas. "Y estoy seguro de que vamos a dar muchísimos motivos a los madrileños para que no reflexionen, para que tengan claro cuál es su voto, el voto para el PP, porque ellos, los madrileños, saben de lo que somos capaces", ha comenzado.

VOTOS, MAYORÍAS Y CONFIANZA VS CAMISETAS, PANCARTAS Y MANIFESTACIONES

Tirando de ironía, Almeida ha vaticinado que a lo largo del año que viene la izquierda "va a ampliar su armario de camisetas, de todos los colores posibles, no les va a faltar nada en su moda primavera-verano", además de "pancartas y manifestaciones".

"El 23 de mayo de 2027, a la izquierda le diremos que frente a sus camisetas, sus pancartas y sus manifestaciones, nosotros los votos, nuestras mayorías y la confianza de los madrileños, porque nosotros no vamos ni de camisetas ni de pancartas, vamos de personas y las personas volverán a darnos su confianza", ha defendido.

El foco ha pasado a ponerlo en el PSOE, "que no es que sea un partido en el que hay corruptos, es que es un partido corrupto, en el que la corrupción es consustancial". "Dijeron que venían a levantar un muro y efectivamente hoy hay un muro en España: a un lado, estamos los españoles que tratamos de sacar adelante nuestra vida y, al otro, están ellos y sus corruptos, los Ábalos, los Koldos, los Cerdán, los Álvaro García Ortiz, los José Luis Rodríguez Zapatero y, por encima de ellos, Pedro Sánchez", enfrentando "la España de la honestidad y la España de la corrupción".

"ALIANZA DE LAS COMISIONES" DE ZAPATERO

"¿Os acordáis de José Luis Rodríguez Zapatero en ese ejercicio de buenismo y la Alianza de las Civilizaciones? Era la Alianza por las Comisiones. ¿Y os acordáis de la Ley de Memoria Histórica? Para memoria histórica la que debe haber en los ordenadores de Ferraz, memoria de la corrupción, del robo y del latrocinio que están perpetrando con España y con los españoles", ha lanzado al auditorio.

Tampoco se ha olvidado de quienes ha calificado como los "pagafantas" del PSOE, "los Más Madrid de la vida", que "se han comido lo de Ábalos, lo de Koldo y se van a comer lo de Zapatero", aquellos que decían que "no venían a ocupar puestos pero bien que han arreglado lo de Mónica (García) y Emilio (Delgado)".

Incluso se ha acordado irónicamente del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que desde posiciones ideológicas distintas a las del PP "pone en valor el momento que está viviendo Madrid" porque "vino para 18 meses y se va a quedar hasta que se jubile". "Tú a Gabriel Rufián le dices que se vuelva a Santa Coloma de Gramanet, a Barcelona, a Cataluña y sale huyendo", ha lanzado, para aplaudir a "la ciudad más abierta, más acogedora y en su mejor momento".

"RITA, REYES, SONREID, QUE VIVÍS EN LA MEJOR CIUDAD DEL MUNDO"

Martínez-Almeida ha subrayado que el propósito en este año es trabajar para revalidar la mayoría. "Hay que decirle a la izquierda que no vale con menospreciar a los madrileños, que no se puede ir por la vida con la tristeza, el resentimiento y la amargura. Rita (Maestre), Reyes (Maroto), sonreíd de vez en cuando, que vivís en la mejor ciudad del mundo", se ha dirigido a las portavoces de la izquierda en el Ayuntamiento.

El alcalde ha puesto en valor los 5.000 millones ejecutados en equipamientos e infraestructuras, que son "cien veces el rescate de Plus Ultra" y ha remarcado la prioridad que su equipo le da al sur, frente a aquellos que sólo se acuerden de él "cada cuatro años",. "El futuro pasa por el sur", está convencido.

"Y vamos a ser capaces de decirles a los madrileños que sí, que todavía no hemos encontrado el tesoro, pero que las obras se van a acabar", ha bromeado, para referirse expresamente al soterramiento de la A-5, los trabajos en Parque Ventas o Madrid Nuevo Norte.

"SI NO ESTUVIERA ISABEL DÍAZ AYUSO POSIBLEMENTE YO TAMPOCO"

Una vez marcado el objetivo, revalidar las mayorías el 23 de mayo de 2027, Martínez-Almeida tiene claro que esas victorias van a "resonar en toda España para conseguir largar a Pedro Sánchez de la Moncloa por dignidad, por decencia y por urgencia democrática".

Almeida ha terminado como ha empezado, aludiendo a su proceso de reflexión abierto en torno a la candidatura de 2027. "Y lo digo claro, es cierto que dije que tenía que reflexionar, yo creo que todos nos merecemos una reflexión. Y también es cierto que si no estuviera Isabel Díaz Ayuso posiblemente yo tampoco.

"Iniciamos un viaje increíble hace ocho años y lo vamos a continuar el año que viene. Que todo lo que hemos conseguido estos ocho años, Isa, no nos lo arranquen. No vamos a dejar que la izquierda piense que ni por un minuto va a gobernar la Comunidad y la ciudad de Madrid", se ha dirigido a la presidenta.

Sus últimas palabras han sido para recordar a la militancia del PP que lo que toca ahora es "ganar, ganar, ganar y después volver a ganar".