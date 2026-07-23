Almeida cree que buscan "salvar a soldado ZP" para salvar a Sánchez y llama "corrupto, con todas las letras", a Zapatero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que con la entrevista que dará José Luis Rodríguez Zapatero en Televisión Española se busca "salvar al soldado ZP" para "salvar al soldado Sánchez", y llama "corrupto, con todas las letras", al expresidente del Gobierno.

"Lo digo con todas las letras porque para ser corrupto tú no necesitas una sentencia. Corrupto es el que tiene un comportamiento deshonesto. Y es deshonesto tener joyas por 1,3 millones de euros en tu caja fuerte; es deshonesto, cuando no delito, haber cobrado un 1% de Plus Ultra; es deshonesto ir de comisionista por el mundo de los peores regímenes políticos y de las peores dictaduras llenándote los bolsillos; es deshonesto decir la frase, cuando estás forrado, de 'ser socialista es tener poco y dar mucho'. Por tanto, es corrupto", ha lanzado desde la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La entrevista forma "parte de la operación de limitar los daños de lo que ha dicho Julito (Julio Martínez) esta semana en la Audiencia Nacional porque ya sabemos que Zapatero cobró el 1% por el rescate de Plus Ultra. Pero el rescate de PlusUltra no hubiera sido posible sin Zapatero, como tampoco sin el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez", ha condenado.

Para Almeida, la entrevista "es una confirmación de culpabilidad más que una exculpación de comportamientos deshonestos y corruptos porque si de verdad fuera inocente, donde tendría que estar declarando hoy es en el juzgado, no en Televisión Española".

"Si de verdad fuera inocente, y cuando a uno le hacen la declaración que le hace Julito, inmediatamente va al juzgado y dice, 'esto no es cierto y aquí tengo las pruebas de que esto no es cierto, de aquí han salido las joyas'", ha planteado el alcalde.

Almeida tiene claro que Pedro Sánchez "ha ligado su futuro al futuro penal de ZP" cuando "ya se sabe que es un corrupto". De eso ha pasado a cuestionar el "legado enorme" de Zapatero señalado por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, durante su comparecencia ayer en la comisión del Senado.

"¿Cuál? ¿Cuál es el legado de ZP? ¿Cuál es el legado de una persona deshonesta? ¿Cuál es el legado de una persona que durante su presidencia el Gobierno hizo negocietes y después de su presidencia el Gobierno acumuló joyas y comisiones? ¿Cuál es el legado del socialismo?", se ha preguntado.