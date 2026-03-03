Almeida cree que hay pasar del 'sí' a Abroñigal en privado por "miembros del Gobierno" a dar el salto como en Campamento

Archivo - Un vehículo de recogida trabaja en la estación de mercancías Abroñigal, a 7 de abril de 2021, en Madrid (España). El gigantesco buque Ever Given fue desencallado el pasado 29 de marzo después de una semana bloqueando la vía del Canal de Suez. De - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que ha llegado el momento de pasar del 'sí' en "contactos privados o conversaciones" con "miembros del Gobierno de España" al proyecto del Abroñigal a dar el salto para que sea una realidad este "Madrid Nuevo Sur" y cooperar como se ha hecho en Campamento.

"Hay que pasar de las musas al teatro y, por tanto, pasar de contactos privados o conversaciones que podamos tener a que haya una realidad y a que los ciudadanos de Madrid vean que esta operación se pone en marcha porque es la gran oportunidad histórica de transformación del sur de Madrid", ha defendido desde la visita de obra al nuevo edificio multifuncional del barrio de la Guindalera, que contará con escuela infantil, centro de mayores, centro de día y ludoteca.

Almeida anunciaba ayer que buscará el acuerdo con los grupos municipales en el próximo Pleno para ponerse de acuerdo con el Gobierno de España y activar el proyecto de Abroñigal, terrenos de la estación logística de Adif, que definía como "la nueva centralidad urbana" de la capital y una "oportunidad histórica".

"El sur necesita una grandísima oportunidad que es Abroñigal. Nosotros hemos mantenido ya contactos con el Gobierno de España. Yo he tenido conversaciones con ministros que estarían implicados en esta operación desde hace tiempo, transmitiéndoles que es la gran operación de futuro desde el punto de vista de desarrollo urbano, de desarrollo residencial y de desarrollo de negocios que tenemos en la ciudad de Madrid, además de ser la gran oportunidad de reequilibrar definitivamente la ciudad de Madrid", ha trasladado a la prensa.

Supondría la creación de "dos nodos urbanos extraordinarios como es Madrid Nuevo Norte y como son los terrenos de Abroñigal, si se le quiere llamar Madrid Nuevo Sur, y que no pueden esperar más porque esta ciudad no está en condiciones de esperar más" cuando "Adif ya se está trasladando hacia su nueva estación de tratamiento logístico en Vicálvaro".

El alcalde quiere transmitir a la ciudadanía que "hay un Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el Gobierno de España". "Lo hicimos en Campamento, no entiendo por qué no lo podemos hacer en Abroñigal rápido y pronto", ha subrayado.

Para Almeida, "Campamento era una buena operación en la que el Gobierno de España puso mucho interés al que el Gobierno de la ciudad de Madrid correspondió". "Ahora lo que le digo al Gobierno de España es que corresponda al interés de la ciudad de Madrid por el sur porque es una oportunidad histórica, es la creación de un eje estructurante de toda la ciudad, desde el norte hasta el sur", ha explicado.

Abroñigal se transformaría en "un desarrollo residencial, un desarrollo de negocios y de oficinas, un hub de movilidad por la cercanía a la nueva estación de Atocha", es decir, "se dan todos los condicionantes para que sea el verdadero motor de transformación de todo el sur de la ciudad de Madrid".

"NO PODEMOS ESPERAR MÁS"

"Y por eso nosotros no podemos esperar más y vamos a llevar esa proposición al Pleno porque para nosotros es importante que haya un acuerdo de todos los grupos municipales", ha insistido, como hiciera ayer.

Será una proposición en la que si hay algún grupo que la rechaza tendrá que justificar los motivos porque en ella "no se va a buscar ningún tipo de interés político particular sino simplemente instar al Gobierno de España a que de inmediato, igual que se hizo en la cooperación Campamento, haya que sentarse y empezar a analizar esta cuestión, sentar las bases de esta gran operación".

"Lo he hecho con miembros del Gobierno de España a lo largo de los últimos meses, he hablado con miembros del Gobierno de España y ahora yo creo que hay que dar un salto de lo que es una petición en la intimidad a lo que es empezar desde lo público a generar esta operación y a que pueda ser una realidad lo antes posible", ha manifestado.

Almeida ha reiterado que los ministros con los que ha hablado en privado muestran receptividad "cuando uno les explica la operación, en qué consiste y la oportunidad histórica que es para el sur". "Obviamente ellos entienden que desde el punto de vista de la ciudad de Madrid tiene una importancia extraordinaria. Pero yo creo que hay que pasar, como se dice, de las musas al teatro y, por tanto, hay que pasar de contactos privados o conversaciones a que haya una realidad y a que los ciudadanos de Madrid vean que esta operación se pone en marcha", ha reclamado.