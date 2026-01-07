Almeida cree que el Madrid-Maccabi Tel Aviv se debería jugar en abierto y acusa a Martín de buscar "reclamo político"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (c), y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (i), presiden el Consejo y la Junta Local de Seguridad de la ciudad de Madrid - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, cree que el partido de baloncesto que enfrentará al Real Madrid con el Maccabi Tel Aviv se debería jugar en abierto, para acusar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de hacer lo mismo que con la final de la Vuelta a España de ciclismo, buscar un "reclamo político".

Desde Barajas, donde ha presentado la última promoción de EMVS Madrid, Almeida ha reaccionado a la decisión de Martín, que el partido de Euroliga de este jueves a las 20.45 horas en el Movistar Arena se dispute finalmente a puerta cerrada por motivos de seguridad.

"El delegado del Gobierno lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones de seguridad de las competiciones deportivas que se celebren en la ciudad de Madrid y que el hecho de que venga un equipo israelí no tiene que ser distinto a que venga un equipo de cualquier otra nacionalidad", se ha posicionado el primer edil.

Para él, lo que está haciendo el delegado del Gobierno "es lo mismo que hizo con la Vuelta Ciclista a España, utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que están en esta ciudad".

Su opinión es que "ese partido se debería jugar a puertas abiertas, garantizando la seguridad, garantizando que cualquiera que quisiera perturbar el buen orden del partido, desde luego no tuviera la capacidad de hacerlo y en su caso, si lo hiciera, que tuviera las represalias dentro del Estado de Derecho".